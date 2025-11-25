धर्मेंद्र ने जब हेमा के लिए बुक कर दिया था 100 कमरों वाला पूरा अस्पताल, एक्ट्रेस ने बताया किसने देखा था सबसे पहले ईशा़ का चेहरा

धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनका 12 नवंबर से घर पर ही इलाज चल रहा था. धर्मेंद्र ने दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने करियर की शुरुआत की और शोले, चुपके-चुपके, सत्यकाम, अनुपमा, सीता और गीता जैसी कई हिट फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं. लेकिन धरम पाजी को उनकी दिलदारी और जिंदादिली के लिए पहचाना जाता रहा है. उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई मजेदार बाते हैं. एक ऐसा ही किस्सा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर है. ये किस्सा ना सिर्फ हेमा को लेकर धरम पाजी की दीवानगी को दिखाता है बल्कि वह प्राइवेसी को कितना तवज्जो देते थे, वो बात भी इससे समझ आ जाती है.

जब धर्मेंद्र ने बुक करवा लिए 100 कमरे

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी. हेमा और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं– ईशा देओल और अहाना देओल. उनका एक पुराना वीडियो हो जिसमें वह मजेदार किस्सा शेयर करते हैं. यह वीडियो दिवंगत अभिनेता फारूक शेख के चैट शो ‘जीना इसी का नाम है' का है. इसमें हेमा की करीबी दोस्त बता रही हैं कि जब ईशा देओल का जन्म हुआ था, तब धर्मेंद्र ने खुशी के मारे मुंबई के एक बड़े अस्पताल के पूरे 100 कमरे बुक करवा लिए थे.

क्या था हेमा मालिनी का रिएक्शन?

हेमा मालिनी यह सुनकर हंसते हुए कहती हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद सबसे पहले इसी दोस्त ने ईशा के चेहरे को देखा था. शो में मौजूद ईशा देओल यह पूरी कहानी सुनकर सिर्फ शरमाते हुए मुस्कुराती नजर आ रही हैं. इस वीडियो पर फैन्स ने लिखा कि धर्मेंद्र साहब का प्यार देखो.

धर्मेंद्र के निधन पर भारतीय सिनेमा में शोक

धर्मेंद्र ने सत्यकाम से लेकर शोले तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. ‘अनुपमा' और ‘चुपके-चुपके' सहित कई फिल्मों में उनकी सह-कलाकार रहीं अनुभवी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने उनके निधन पर कहा था कि धर्मेंद्र बिल्कुल अलग थे. ‘इंसाफ कौन करेगा' और ‘फरिश्ते' जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम कर चुके रजनीकांत ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, '‘अलविदा, मेरे दोस्त. मैं हमेशा आपके सुनहरे दिल और हमारे साथ बिताए पलों को याद रखूंगा. आपको शांति मिले, धरम जी. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है.'