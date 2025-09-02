विज्ञापन

50-60 लाख नहीं 75 लाख की कार में नजर आए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, वीडियो में एक्ट्रेस का यूं दिखा अंदाज

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के स्टार कपल में से एक हैं. इन दोनों कलाकारों की फैन फॉलोइंग में अच्छी-खासी है. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के फैंस उन्हें हमेशा साथ देखना पसंद करते हैं.

Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के स्टार कपल में से एक हैं. इन दोनों कलाकारों की फैन फॉलोइंग में अच्छी-खासी है. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के फैंस उन्हें हमेशा साथ देखना पसंद करते हैं. अब एक बार फिर से यह स्टार कपल साथ दिखा है. लेकिन इस बार इस कपल की झलक एक लग्जरी कार में देखने को मिली है. उनकी झलक का वीडियो भी सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रही है. दरअसल एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक नई लग्जरी कार खरीदी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी नई कार के लिए पूजा करती नजर आ रही हैं. 

बॉलीवुड की "ड्रीम गर्ल" के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर इस कार को अपने गैरेज में शामिल किया. विरल भयानी के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में हेमा मालिनी गुलाबी सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वे अपनी नई कार के लिए पूजा करती हैं और फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाती हैं. वीडियो में कार को गुब्बारों और हेमा मालिनी के परिवार की तस्वीरों से सजाया गया है. जिसमें पति धर्मेंद्र के साथ उनकी कई तस्वीरें भी नजर आ रही हैं. 

जानकारी के अनुसार, यह कार एमजी एम9 है, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपये है. वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने उन्हें नई कार के लिए बधाई दी. इसके अलावा, एक अन्य खबर के अनुसार, हेमा मालिनी ने मुंबई के ओशिवारा में दो अपार्टमेंट 12.50 करोड़ रुपये में बेचे हैं. प्रॉपर्टी पोर्टल स्क्वायर यार्ड्स ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (आईजीआर) वेबसाइट पर इन लेनदेन की जानकारी दी. दोनों अपार्टमेंट ओशिवारा के प्रमुख रिहायशी कॉम्प्लेक्स ओबेरॉय स्प्रिंग्स में स्थित हैं और ये सौदे अगस्त 2025 में दर्ज किए गए.
 

