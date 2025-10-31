मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए धर्मेंद्र, जानें क्या है पूरा मामला

अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में छाने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हुए हैं. यह खबर जैसे ही फैली, उनके फैंस के बीच चिंता की लहर दौड़ गई. लेकिन अच्छी बात यह है कि करीबी सूत्रों ने सभी को आश्वासन दिया है कि यह कोई गंभीर बात नहीं है. यह सिर्फ उम्र से जुड़ी सामान्य स्वास्थ्य जांच है. वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. धर्मेंद्र जल्द ही 90 साल के हो जाएंगे. ऐसे में उम्र संबधी जांच करने के लिए वह अस्पताल में भर्ती हुए हैं. डॉक्टरों की निगरानी में उनकी नियमित जांच चल रही है और जल्द ही वह घर लौट आएंगे.

बताया जा रहा है कि यह एक रूटीन चेकअप है, जिसे पहले से प्लान किया गया था. धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए खास तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए वह फैंस को अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी शेयर करते रहते हैं. आपको बता दें कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उन्होंने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं. ‘शोले' में वीरू का किरदार हो, ‘चुपके चुपके' में कॉमेडी का तड़का, ‘धर्म वीर' में एक्शन, ‘ड्रीम गर्ल' में रोमांस या ‘यमला पगला दीवाना' में मस्ती – हर रोल में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है. आज भी उनकी फिल्में देखकर नई पीढ़ी हंसती और रोमांचित होती है.

धर्मेंद्र का फिल्मी सफर 1960 से शुरू हुआ था. उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और आज भी सक्रिय हैं. उनकी सादगी, मेहनत और फिटनेस हर किसी के लिए प्रेरणा है. फिलहाल ब्रीच कैंडी अस्पताल से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं.