धर्मेंद्र का प्यार और धोखा...जब एक ही फ्रेम में एक्टर दिखे दोनों पत्नियों के साथ, 47 साल पुरानी फोटो देख भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की एक 47 साल पुरानी तस्वीर वायरल हुई. इस तस्वीर में तीनों साथ नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह फोटो उस समय की है जब धर्मेंद्र की हेमा से शादी नहीं हुई थी.

धर्मेंद्र-हेमा-प्रकाश कौर की फोटो वायरल
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र सिर्फ अपने दमदार अभिनय और हैंडसम लुक्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ के लिए भी खूब सुर्खियों में रहे हैं. उनका नाम हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में शामिल है. फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी कर ली थी. उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल थी. दोनों के चार बच्चे हुए- जिनमें सनी देओल और बॉबी देओल शामिल हैं. जिंदगी शांत और साधारण चल रही थी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आईं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, और सब कुछ बदल गया.

साल 1965 के आसपास धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई. फिल्मों में साथ काम करते-करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार परवान चढ़ गया. उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे, लेकिन वे हेमा मालिनी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे. धीरे-धीरे उनका रिश्ता चर्चाओं का विषय बन गया. समाज और परिवार के विरोध के बावजूद, दोनों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. कहा जाता है कि धर्मेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक देने की बात भी की, लेकिन प्रकाश ने तलाक देने से इनकार कर दिया. तब धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी की. यह शादी साल 1980 में हुई थी, और इसके साथ ही बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी हकीकत बन गई.

हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि शादी से पहले वह प्रकाश कौर से कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिल चुकी थीं, लेकिन शादी के बाद कभी आमना-सामना नहीं हुआ. आज हेमा अपनी दोनों बेटियों- ईशा और आहना देओल के साथ अलग बंगले में रहती हैं, जबकि धर्मेंद्र का समय ज्यादातर अपनी पहली फैमिली के साथ गुजरता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की एक 47 साल पुरानी तस्वीर वायरल हुई. इस तस्वीर में तीनों साथ नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह फोटो उस समय की है जब धर्मेंद्र की हेमा से शादी नहीं हुई थी.

तस्वीर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रहीं. कई यूजर्स ने प्रकाश कौर के लिए सहानुभूति जताई, जबकि कुछ ने हेमा और धर्मेंद्र पर नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा, “किसी शादीशुदा आदमी से प्यार करना कभी सही नहीं होता,” वहीं दूसरे ने कहा, “प्रकाश कौर जैसी औरतें आज के जमाने में मिसाल हैं.”

Dharmendra, Hema Malini, Prakash Kaur
