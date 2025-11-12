धर्मेंद्र की सेहत को लेकर देओल परिवार का बयान, अफवाहों को लेकर कही ये बात

धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और घर लौट चुके हैं. धरम पाजी के घर लौटने के बाद उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी की. इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब उनका इलाज अस्पताल में ही चलेगा. हम मीडिया और पब्लिक से ये अपील करते हैं कि अब किसी तरह के कयास ना लगाएं और इस समय परिवार की प्राइवेसी का खयाल रखें. हम उनकी सेहत, रिकवरी और लंबी उम्र के लिए आपके प्यार, दुआओं और शुभकामनाओं की कद्र करते हैं.

बता दें कि धरम पाजी की सेहत को लेकर उनके करीबियों और फैन्स के बीच काफी चिंता का माहौल था. पिछले दो दिन से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी उन्हें मिलने वालों का तांता लगा हुआ था. शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, आमिर खान समेत तमाम हस्तियां उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंच रही थीं लेकिन उनके आईसीयू में भर्ती होने के चलते मुलाकात थोड़ी मुश्किल थी. ऐसे में सनी देओल और बॉबी देओल वहां लगातार मौजूद थे और सभी को धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट भी दे रहे थे.

धर्मेंद्र को लेकर दावा किया गया कि उनका निधन हो गया और इस तरह की तमाम अफवाहें उड़ने लगी थीं. इस पर ईशा देओल और हेमा मालिनी ने ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स को लताड़ भी लगाई थी. अब धरम पाजी घर पर हैं और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर सोशल मीडिया पर वापसी करेंगे और अपने मजेदार वीडियो और शायरी हमारे साथ शेयर करेंगे.