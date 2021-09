Deepika Singh ने दोस्त संग अंग्रेजी गाने पर किया टपोरी डांस, जमकर वायरल हो रहा एक्ट्रेस video

दीपिका ने दोस्त संग किया डांस

दीपिका सिंह (Deepika Singh) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो उन्हें अंग्रेजी के 'Kindess' सॉन्ग पर डांस करते देखा जा सकता है. वीडियो में उनके साथ उनकी दोस्त भी मजे झूम रही हैं. इस वीडियो पर उनकी दोस्त ने कमेंट में लिखा है 'गाना समझ नहीं पर बहुत मजा आया'. वहीं उनके फैन्स भी वीडियो को देख खूब ठहाके लगा रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Awoww super bhabhi, sooo cute always keep rocking'. तो दूसरे ने लिखा है 'You are so sweet'.

दीपिका सिंह का करियर

दीपिका सिंह (Deepika Singh) का 'दिया और बाती हम' सीरियल से पॉपुलेरिटी का ग्राफ बढ़ा. जिसके बाद उन्होंने 2 मई साल 2014 को इस सीरियल के डायरेक्टर से शादी कर ली. दीपिका का एक बेटा भी है. एक्ट्रेस का स्क्रीन से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद अब वे जल्द ही अपने पति द्वारा निर्देशित 'कमा के खाले' फिल्म में नजर आएंगी. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी थी.