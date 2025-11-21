विज्ञापन

दीपक चाहर की बहन मालती ने बताया पिता थे भाई के करियर को लेकर ऑब्सेस्ड, बोलीं- मैं बहुत कुर्बानी दी...

बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट मालती चाहर ने भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर के करियर के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने उनके करियर के लिए बहुत कुर्बानी दी.

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं मालती चाहर
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में क्रिकेटर दीपक चाहर की एंट्री हुई, जो बहन मालती चाहर के लिए रियलिटी शो में पहुंचे थे. इसका प्रोमो सामने आ गया है, जिसके चलते फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसी बीच मालती चाहर ने भाई को लेकर एक खुलासा किया, जो चर्चा का विषय बन गया है. दरअसस. शो में प्रणीत मोरे के भाई ने जब पूछा कि उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी है तो उन्होंने इस सवाल को अनदेखा किया और बताया कि बचपन में खेल ने उनकी जिंदगी के हर पहलू पर असर डाला, और वह सच में इससे दूरी बनाना चाहती हैं.

मालती के पिता दीपक चाहर से थे ऑब्सेस्ड

मालती कहती हैं, बचपन से ही मेरे आसपास इतना क्रिकेट था. मेरे परिवार खासकर मेरे पिता और भाई क्रिकेट के लिए जीए हैं. वह चलते, सोते समय भी क्रिकेट की बाते करते थे. मेरी तो बातें ही नहीं होती थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है. जिस पल मेरे भाई ने खेलना शुरू किया. मेरे पिता ने उसके बाल कटवा दिए. जैसे क्रिकेट के बिना उसकी कोई लाइफ नहीं है. हम बर्थडे और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं करते थे.

मालती चाहर ने दी भाई के लिए कुर्बानी

आगे वह कहती हैं, सारा ध्यान मेरे भाई के क्रिकेट पर चला गया. बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्रिकेटर को डेट क्यों नहीं करते. मैं उन्हें हमेशा कहती हूं, मैं और क्रिकेट हैंडल नहीं कर सकती. मैंने बहुत ज्यादा कुर्बानी अपने भाई के लिए दी है. और अगर मैं सोचती हूं कि अगर पति के लिए भी मुझे ऐसा करना पड़ा तो मेरे लिए कुर्बानी कौन देगा.

दीपक चाहर की बहन हैं मालती चाहर

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मालती भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन है. जो आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का साल 2024 तक हिस्सा रहे तब तक जब तक उन्होंने मुंबई इंडियन्स ज्वॉइन नहीं किया. वह अंतराष्ट्रीय लेवल पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं.

