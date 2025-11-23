विज्ञापन

De De Pyaar De Box Office Collection Day 9: अजय देवगन के खाते में एक और हिट फिल्म, 9 दिन में कमाए इतने करोड़

De De Pyaar De Box Office Collection Day 9: अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर.माधवन के लीड रोल वाली दे दे प्यार दे 2 दर्शकों को खासा इम्प्रेस कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
De De Pyaar De Box Office Collection Day 9: अजय देवगन के खाते में एक और हिट फिल्म, 9 दिन में कमाए इतने करोड़
De De Pyaar De Box Office Collection Day 9
Social Media
नई दिल्ली:

De De Pyaar De-2 Box Office Collection Day 9: दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. दूसरे शनिवार को फिल्म ने काफी उछाल देखा, फिल्म ने ₹6.93 करोड़ कमाए और इंडिया में इसकी कुल कमाई ₹68.58 करोड़ हो गई. इस हफ्ते की नई रिलीज (120 बहादुर और मस्ती 4) से बेहतर परफॉर्म करते हुए, फिल्म स्थिर है और नए कॉम्पिटिशन के बावजूद मजबूत ग्रोथ कर रही है. अजय देवगन, आर.माधवन और रकुल प्रीत स्टारर इस फिल्म को परिवार वाले इसकी अच्छी अपील के लिए पसंद कर रहे हैं, जिसे मजबूत वर्ड ऑफ माउथ से और बढ़ावा मिला है जो लगातार ऑडियंस को थिएटर तक खींच रहा है.

और बढ़ेगी दे दे प्यार दे 2 की कलेक्शन?

फिल्म की लगातार बढ़त इस बात का इशारा देती है कि आने वाला हफ्ता भी अच्छा रहेगा और ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स फिल्म के ओवरऑल नंबर्स को और बढ़ाएगा. दे दे प्यार दे 2 को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है, टी-सीरीज भूषण कुमार और कृष्ण कुमार और लव फिल्म्स लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म अभी आपके आस-पास के थिएटर्स में चल रही है.

बता दें कि दे दे प्यार दे-2 अजय देवगन और रकुलप्रीत की साथ में दूसरी फिल्म है. इस फिल्म की पिछली किश्त में इन दोनों के साथ तबु थीं. तबु, अजय देवगन की पत्नी के रोल में थीं. इस फिल्म में रकुल प्रीत और अजय देवगन की शादी का ट्रैक है तो कुछ नए किरदार जुड़े जैसे कि आर.माधवन जो कि रकुलप्रीत के पिता के रोल में नजर आए. फिल्म के जोक्स और सभी किरदारों की आपसी केमिस्ट्री और नोंक-झोंक फैन्स को काफी पसंद आ रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com