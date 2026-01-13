चिरंजीवी की फिल्म देखते-देखते थियेटर में फैन की मौत, तालियों की गड़गड़ाहट के बाद पसरा मातम का सन्नाटा

हैदराबाद के एक सिनेमाघर में मेगास्टार चिरंजीवी की नई फिल्म देखते हुए एक दर्शक की अचानक मौत हो गई. ये खबर मिलते ही पूरे थियेटर में सन्नाटा पसर गया. यह दुखद घटना 12 जनवरी 2026 को हुई जब फिल्म मना शंकरा वारा प्रसाद गारू का शो चल रहा था. कुकटपल्ली स्थित अर्जुन थिएटर में फिल्म का शो फुल हाउस था. चिरंजीवी के एक फैन फिल्म को खूब इंजॉय कर रहे थे लेकिन अचानक वे अपनी सीट से गिर पड़े. आसपास के लोग और थिएटर स्टाफ ने उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे बच नहीं सके. शुरुआती जानकारी के मुताबिक मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट माना जा रहा है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसे कनफर्म किया जा सकेगा.

जश्न के बीच पसरा सन्नाटा

इस घटना के बाद थिएटर में छाया खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया. कुछ देर पहले जहां लोग तालियां बजा रहे थे, वहीं अचानक सन्नाटा छा गया. थिएटर कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शख्स को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है.

चिरंजीवी की फिल्म को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म ‘मना शंकर वराप्रसाद गारू' अनिल रविपुड़ी के डायरेक्शन में बनी एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. इसमें चिरंजीवी के साथ नयनतारा, दग्गुबाती वेंकटेश, कैथरीन थेरेसा, सचिन खेड़ेकर और शरत सक्सेना जैसे कलाकार हैं. यह फिल्म संक्रांति 2026 के मौके पर रिलीज हुई है और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. चिरंजीवी अपने विंटेज एंटरटेनर स्टाइल में नजर आ रहे हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इस बीच ये घटना चिरंजीवी के फैंस और फिल्म प्रेमियों के लिए बेहद दुखद है.