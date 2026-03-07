Boyfriend on Demand Review: लोगों को पसंद आ रही ये क्यूट लव स्टोरी, AI के दौर का अनोखा रोमांस

हाल ही रिलीज हुई कोरियन वेब सीरीज “Boyfriend on Demand” इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix पर चर्चा में है. इस सीरीज में पॉप स्टार और अभिनेत्री Jisoo और अभिनेता Seo In-guk मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं. अनोखे कॉन्सेप्ट और क्यूट रोमांस की वजह से यह शो दर्शकों का ध्यान खींच रहा है.

अनोखे रिश्ते की कहानी

सीरीज की कहानी एक ऐसी युवा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने व्यस्त और तनाव भरे कामकाजी जीवन में रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाती. इसी बीच उसे एक ऐसी डिजिटल सर्विस के बारे में पता चलता है, जहां वर्चुअल दुनिया में अपनी पसंद का “आइडियल बॉयफ्रेंड” बनाया जा सकता है. शुरुआत में यह सिर्फ मनोरंजन और भावनात्मक सहारे का साधन लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यह अनुभव उसकी असली जिंदगी को भी प्रभावित करने लगता है.

कहानी दिलचस्प मोड़ तब लेती है, जब वर्चुअल दुनिया के इस कल्पनात्मक रिश्ते और वास्तविक जीवन के लोगों के बीच की दूरी कम होने लगती है. नायिका को यह समझने में मुश्किल होने लगती है कि सच्चा रिश्ता किसे कहा जाए? वह जो तकनीक की मदद से बनाया गया है, या वह जो वास्तविक दुनिया में धीरे-धीरे आकार लेता है. सीरीज का आकर्षण इसकी रोमांटिक और हल्की-फुल्की टोन में छिपा है. कई दृश्यों में डिजिटल दुनिया के रिश्तों को मजेदार और भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है. खास तौर पर मुख्य कलाकारों की स्क्रीन प्रेजेंस और उनके बीच की केमिस्ट्री कहानी को रोचक बनाए रखती है.

बढ़ा कोरियाई ड्रामा का क्रेज

दरअसल, हाल के वर्षों में कोरियाई ड्रामा दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुए हैं और उनकी कहानियों में अक्सर आधुनिक जीवन से जुड़े नए विषय देखने को मिलते हैं. “Boyfriend on Demand” भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संबंधों और तकनीक के बदलते रिश्ते को हल्के और मनोरंजक अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है. कुल मिलाकर “Boyfriend on Demand” एक ऐसी रोमांटिक सीरीज है जो आधुनिक दौर के रिश्तों और तकनीक के बढ़ते प्रभाव को मनोरंजक अंदाज में पेश करती है. अगर आपको हल्की-फुल्की लव स्टोरी और नए कॉन्सेप्ट वाली वेब सीरीज देखना पसंद है, तो यह शो आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प साबित हो सकता है.