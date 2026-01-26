विज्ञापन

Border 2 के लिए तोड़ दिए सारे बॉर्डर, अपने देश में बैन हुई सनी देओल की फिल्म तो भारत पहुंचा देखने

Border 2 के लिए ऐसी दीवानगी कि सीमा पार आया धरम जी का फैन और देखी उनके बेटे की फिल्म. बाद में सनी देओल से मुलाकात कर जारी की खुशी.

बॉर्डर 2 के लिए पार कर दिया देश का बॉर्डर
नई दिल्ली:

सनी देओल के लीड रोल वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2' को लेकर फैन्स का जोश पूरे जोरों पर है. इस वार ड्रामा फिल्म का क्रेज इतना जबरदस्त है कि गल्फ देशों में बैन के बावजूद लोग फिल्म देख रहे हैं. अपने देश में मौका नहीं मिल पाया तो वहां का एक सनी देओल फैन इस फिल्म को देखने के लिए भारत पहुंच गया. बता दें कि जेपी दत्ता की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर' का यह सीक्वल 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. 

भारत में बॉर्डर 2 को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट रही हालांकि गल्फ देशों (जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत वगैरह) ने फिल्म पर रोक लगा दी. वजह बताई जा रही है कि कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित होने के कारण इसमें कथित तौर पर पाकिस्तान-विरोधी एलिमेंट हैं. यह कोई नई बात नहीं है. कुछ समय पहले ‘धुरंधर' जैसी फिल्म भी इसी वजह से वहां नहीं दिखाई गई थी, जिससे मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ा फिर भी ‘धुरंधर' ने दुनिया भर में 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की.

अब ‘बॉर्डर 2' के मामले में यूएई निवासी हमाद अल रयामी नाम के एक शख्स ने फिल्म के लिए सीमाएं ही पार कर दी. वे खुद को धर्मेंद्र का बड़ा फैन मानते हैं. बस इसी जज्बात के साथ वे फिल्म देखने के लिए मुंबई पहुंचे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वे बताते हैं कि गल्फ में बैन की वजह से उन्हें भारत आना पड़ा. मुंबई में सनी देओल से मिलकर वे बेहद खुश नजर आए.
वीडियो में हमाद कहते हैं कि मुंबई आने का एक्सपीरियंस शानदार रहा. फिल्म देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और यह साल उन्हें 1987 की यादें ताजा कर गया. उन्होंने धर्मेंद्र की उस साल की हिट फिल्मों ‘हुकुमत', ‘दादागिरी', ‘लोहा' और ‘मेरा कर्म मेरा धर्म' का जिक्र किया और कहा कि ये सब कमाल की फिल्में हैं. साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि सनी देओल की इस साल आने वाली फिल्में भी सुपरहिट साबित होंगी.

सनी देओल ने भी उन्हें गले लगाकर आभार जताया. फैंस इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और हमाद की तारीफ में कमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी दूर से सिर्फ फिल्म देखने के लिए सफर किया.

बॉक्स ऑफिस पर भी ‘बॉर्डर 2' ने धमाल मचा दिया. पहले दिन ही इसने 32 करोड़ रुपये की कमाई की, जो पिछले साल की बड़ी हिट ‘धुरंधर' के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती है. फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं. इसमें सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं. डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है.

