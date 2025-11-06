Bihar Election 2025: एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने डाला वोट, लोगों से की मतदान करने की अपील

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और बड़ी-बड़ी हस्तियां और चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी अपना कीमती वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं. बॉलीवुड फिल्मों का मशहूर चेहरा रहीं नीतू चंद्रा के अलावा भाजपा कार्यकर्ता पवन सिंह और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने वोट डाल दिया है. इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नीतू चंद्रा वोट देने के बाद पोलिंग बूथ से निकलने के बाद फैंस और उनके चाहने वालों के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बिहार चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने आज सुबह 9 बजे पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में अपना वोट डाला है.

नीतू चंद्रा ने वोट डालने के बाद सभी से 6 और 11 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने और मतदान करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा, आइए, अपनी आवाज़ बुलंद करें! बिहार में वोट करें!!"

जबकि भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ वोट देने के बाद पोस्ट शेयर किया है. पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाकर बता रहे हैं कि उन्हें मतदान दे दिया है. सिंगर ने लिखा, "पहले मतदान फिर जलपान." इससे पहले पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "मैं अपने गांव में वोट देने आया हूं. मैं वोट देने जा रहा हूं और मेरा वोट विकास के लिए है."

छपरा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने भी अपना वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की. उन्होंने कहा, "मैंने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए अपना मतदान कर दिया है. आप सब लोग भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान कीजिए क्योंकि मतदान ही ऐसी चीज है जिस पर किसी का दबाव नहीं होता है और आप अपने मन से किसी पार्टी का चुनाव करते हैं. किसी भी पार्टी को चुनिए, लेकिन मतदान जरूर करें."

भोजपुरी सिंगर अक्षरा सिंह ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ‘विकसित बिहार' के लिए और अपने मत के अधिकार के इस्तेमाल के लिए वोटिंग की बात कही है. वहीं, अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने भी पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में अपना वोट डाला दिया है. बता दें कि बिहार के अलग-अलग निर्वाचित क्षेत्रों में वोटिंग जारी है.