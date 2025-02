10th क्लास में कुछ ऐसी दिखतीं थीं तेरे नाम की निर्जरा, भूमिका चावला को देख फैंस बोले- इतने साल में कुछ नहीं बदला

बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस रातोंरात फेमस हो जाती हैं. एक फिल्म करके ही हिट हो जाती है और उसके बाद हर जगह छा जाती हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं भूमिका चावला, जिन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म तेरे नाम में काम किया था. तेरे नाम में भूमिका ने एक मासूम सी लड़की का किरदार निभाया था. वो निर्जला का किरदार निभाकर हर जगह छा गई थीं. इस फिल्म ने भूमिका के साथ सलमान खान का करियर ही बदल गया था. दोनों ही इंडस्ट्री में छा गए थे. इसी बीच निर्जरा के रोल में फेमस हुईं भूमिका चावला की 10वीं की क्लास की फोटो वायरल हुई है.



10वीं की फोटो देख फैंस दे बैठे दिल

अगर आप नहीं पहचान पाए कि ये एक्ट्रेस सच में भूमिका चावला हैं तो ये सच है. ये उनके स्कूल के दिनों की फोटो है. जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही हैं. फोटो में भूमिका सूट पहने, मांग टीका लगाए बैठी हुई हैं. ट्रेडिशनल अवतार में भूमिका बहुत प्यारी लग रही हैं. उनके चेहरे से ही उनकी मासूमियत नजर आ रही है. बता दें भूमिका की ये फोटो 10th क्लास की है. उनकी फैमिली और दोस्तों को उनकी ये फोटो बहुत पसंद है.

This photo was taken when I was in my 10th Class . In Devlali .... Old Memories hold a special place in our hearts . Fond memories of Family , friends and Life then pic.twitter.com/Wb1pn0Fdb4