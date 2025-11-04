'भूल भुलैया 4' में लौटेगा हॉरर और कॉमेडी का तूफान, क्या रूह बाबा और डॉक्टर आदित्य आएंगे आमने-सामने

भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में आ चुकी हैं और तीनों ही सुपरहिट साबित हुई हैं. फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे वहीं दूसरे और तीसरे पार्ट में कार्तिक आर्यन नजर आए हैं. कार्तिक आर्यन ने रूह बाबा बनकर हर किसी को इंप्रेस किया है. फिल्म का अब चौथा पार्ट लेकर आने की तैयारी चल रही है. खास बात ये है कि इस चौथे पार्ट में डबल धमाल होने वाला है. मेकर्स अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन को साथ में लाने की तैयारी कर रहे हैं. भूल भुलैया 4 को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं. दोनों का क्लैश देखने को मिल सकता है.

Scoop ????#AneesBazmee is planning to bring both #AkshayKumar and #KartikAaryan together in #BhoolBhulaiyaa4 , with @akshaykumar in his iconic orange robe and @TheAaryanKartik in the black one, facing off in a thrilling clash ???? pic.twitter.com/TsRlStvSb8 — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) November 3, 2025

रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीज बाज्मी भूल भुलैया 4 में अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन को साथ में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं. अक्षय कुमार अपने आइकॉनिक लुक में नजर आएंगे. वहीं कार्तिक आर्यन का ब्लैक लुक होने वाला है. फिल्म में दोनों का जबरदस्त क्लैश देखने को मिल सकता है. अक्षय और कार्तिक को किसी फिल्म में साथ में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. इस फिल्म के अपडेट को लेकर फैंस खूब एक्साइटेड हो गए हैं. एक ने लिखा- ये तो बहुत मजेदार होने वाला है. दूसरे ने लिखा- अगर ऐसा हुआ तो मजा आने वाला है.

'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसका पहला पार्ट 2007 में आया था. जिसमें अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन और शाइनी आहूजा अहम किरदार निभाते नजर आए थे. उसके बाद 'भूल भुलैया 2' साल 2022 में रिलीज हुई. इसमें अक्षय कुमार को कार्तिक आर्यन ने रिप्लेस किया था. भूल भुलैया 2 में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी और तब्बू लीड रोल में नजर आए थे.

उसके बाद भूल भुलैया 3 साल 2024 में आई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. फिल्म में कार्तिक के साथ तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन भी अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं.