गोला' को मिला छोटा भाई! भारती सिंह और हर्ष के घर फिर गूंजी किलकारी, शूट के बीच अस्पताल पहुंची थीं कॉमेडी क्वीन

Bharti Singh Second Baby : कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं. इस बार भी उनके घर एक नन्हे राजकुमार यानी बेटे का जन्म हुआ है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है. हर्ष लिंबाचिया ने इस खुशखबरी को अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने बहुत ही मजाकिया और प्यारे अंदाज में लिखा, "लिंबाचिया एंड संस (Limbachiya and sons)... फिर से बेटा हुआ है." हर्ष के इस कैप्शन से उनकी खुशी साफ झलक रही है.

भारती और हर्ष ने इस अनाउंसमेंट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जो भारती के मैटरनिटी शूट का लग रहा है. इस वीडियो में ब्लू कलर के लेटर में "It's A Boy" लिखा हुआ है, जिससे उन्होंने कन्फर्म किया कि उनके घर फिर से बेटे का जन्म हुआ है.

मीडिया खबरों की मानें तो भारती सिंह को शूटिंग के दौरान ही अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा था. भारती अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों तक काम में बिजी थीं. वह अक्सर कहती रही हैं कि उन्हें काम करना पसंद है. लेकिन इस बार 'मिड-शूट इमरजेंसी' के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया.

जैसे ही भारती और हर्ष ने यह खबर शेयर की, सेलिब्रिटीज और फैंस ने कमेंट सेक्शन को प्यार से भर दिया. हर्षदीप कौर, अदा खान, सृति झा, गौतम रोडे, रश्मि देसाई और करिश्मा तन्ना जैसे कई बड़े सेलेब्स ने कपल को बधाई दी.

आपको बता दें कि भारती और हर्ष साल 2022 में पहली बार पेरेंट्स बने थे. उनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्य है, जिसे प्यार से सब 'गोला' बुलाते हैं. गोला सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है. कुछ समय पहले ही भारती और हर्ष ने एक फोटो शेयर कर दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी, जिसमें हर्ष ने भारती के बेबी बंप को पकड़ा हुआ था. अब उनके घर में 'लिंबाचिया एंड संस' की टीम पूरी हो गई है.