भारती सिंह ने गणपति बप्पा के लिए बनाए 1001 लड्डू, पूरी टीम ने 11 घंटे की कड़ी मेहनत से पूरा किया टास्क

वीडियो में भारती की पूरी टीम मेहनत करती दिखी इनमें उनकी नैनी, रसोइया, ड्राइवर, ऑफिस स्टाफ और यहां तक कि बिल्डिंग के बच्चे भी शामिल थे.

भारती सिंह ने बप्पा के लिए तैयार किया खास तोहफा
नई दिल्ली:

गणेश चतुर्थी के मौके पर कॉमेडियन भारती सिंह ने बप्पा के लिए 1001 लड्डू बनाने का फैसला किया. अपने लेटेस्ट व्लॉग में भारती ने ये लड्डू तैयार करने की पूरी प्रोसेस दिखाई. भारती के साथ उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने भी इसमें हाथ बंटाया लेकिन यह उनकी टीम ही थी जिसने अपनी छुट्टी के दिन आकर और लगभग 12 घंटे मेहनत करके इस सपने को सच कर दिखाया. वीडियो में भारती ने बताया कि कैसे वह त्योहार के लिए 1001 लड्डू बनाना चाहती थीं और उन्होंने बताया कि हर्ष की इंस्पिरेशन ने ही उन्हें यह चुनौती लेने के लिए एनकरेज किया. दोनों दोपहर 2 बजे अपने ऑफिस पहुंचे और अपनी टीम के लोगों की मदद से लड्डू बनाना शुरू किया.

वीडियो में दोनों को लड्डू बनाने की प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते देखा जा सकता है. भारती ने स्वीकार किया कि वह बिना किसी मेजरमेंट के लड्डू बनाने का सामान मिला रही थीं और उन्हें सही बनाने का काम भगवान पर छोड़ रही थीं. हर्ष, लड्डू के लिए नारियल भी घिसते हुए दिखाई दिए. हालांकि भारती ने उन्हें ठीक से मदद ना करने और केवल एक नारियल कद्दूकस करने के लिए चिढ़ाया, जबकि हर्ष ने मजाक में उन पर लड्डू बनाने से ज्यादा व्लॉग बनाने पर फोकस करने के लिए कमेंट किया.

व्लॉग के एक और हिस्से में भारती बप्पा के लिए एक बड़ा मोदक बनाती हुई दिखाई दीं. वह उस बड़े से मोदक को देखकर हंसती और मुस्कुराती नजर आईं. बीच में, एक मजेदार पल भी आया जब भारती की थकी हुई टीम के एक सदस्य ने बालकनी से भागने का नाटक किया. इस पर भारती ने मजाक में कहा, "वह भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक वो लड्डू नहीं बना लेते, तब तक वो भाग नहीं सकते." उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह काम 'उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था.'

पूरे वीडियो में भारती की पूरी टीम - जिसमें उनकी नैनी, रसोइया, ड्राइवर, ऑफिस स्टाफ और यहां तक कि बिल्डिंग के बच्चे भी शामिल थे. 1001 लड्डू के विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए दिखाई दिए. भारती ने उनकी कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, "अगर ऑफिस की टीम यहां न होती, तो यह संभव नहीं था, आज उनकी छुट्टी है, लेकिन उन्होंने इसे तैयार करने के लिए 2-3 घंटे निकाले हैं."

हालांकि बाद में व्लॉग में भारती ने बताया कि काम दोपहर 2 बजे शुरू हुआ यह देर रात तक चलता रहा. आखिरकार उनकी टीम ने उनके और हर्ष के साथ लगातार काम करते हुए, रात 1 बजे तक न केवल 1001 लड्डू, बल्कि उससे भी ज्यादा लड्डू बना डाले.

