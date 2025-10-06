ईशा देओल से तलाक के बाद भरत तख्तानी ने शेयर की एक्स वाइफ के साथ फोटो, हार्ट इमोजी के साथ लिखा- फैमिली...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और उनके एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी हाल ही में तलाक के बाद परिवार के साथ वक्त बिताते हुए नजर आए. भरत तख्तानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह मुंबई के रेस्टोरेंट में नजर आ रहे हैं. फोटो में ईशा देओल के अलावा उनकी बहन अहना देओल उनके एक दोस्त कैमरे की तरफ स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस फोटो के साथ भरत ने एक हार्ट इमोजी शेयर करते हुए फैमिली संडे लिखा.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ईशा देओल और भरत तख्तानी के तलाक की मांग समय के साथ बढ़ती हुई असंगति और मतभेदों के आधार पर की गई. इसके बावजूद, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं और खासकर अपने बच्चों की खातिर वे अब भी अच्छे संबंध बनाए हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कपल की दो बेटियां, राध्या और मिराया हैं, और दोनों बच्चों की को पेरेंटिंग कर रहे हैं.

इससे पहले जून में, फादर्स डे के मौके पर भरत ने अपने पिता और ईशा के पिता, बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फादर्स डे की शुभकामनाएं दीं.

बता दें, ईशा देओल, सुपरस्टार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं. वहीं उन्होंने 29 जून 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी. कपल की वेडिंग में बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं. हालांकि फरवरी 2024 में शादी के 11 साल बाद कपल ने तलाक का ऐलान किया. जबकि हाल ही में भरत तख्तानी ने हाल ही में अपने नए रिलेशनशिप का ऐलान एक फोटो शेयर करते हुए किया.