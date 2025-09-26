चूल्हे पर गर्मागर्म रोटियां सेंकती नजर आईं 'बड़की बहू छोटकी बहू' की एक्ट्रेस, वीडियो से बताया 'परिणय सूत्र' का राज

भोजपुरी सिनेमा की क्वीन के नाम से मशहूर रानी चटर्जी औऱ काजल राघवानी की भोजपुरी फिल्म 'बड़की बहू छोटकी बहू' ने कुछ समय पहले खूब धूम मचाई थी. इस फिल्म में रानी चटर्जी और काजल राघवानी की ट्यूनिंग को खूब पसंद किया गया था. रानी चटर्जी तो वैसे भी एक्सप्रेशन और डांस के लिए खास पहचान रखती हैं. लेकिन इन दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है जिसमें वह चूल्हे पर गर्मागर्म रोटियां बनाती नजर आ रही हैं. बेशक वो ये रोटियां रियल लाइफ नहीं बल्कि रील लाइफ बना रही हैं, लेकिन फैन्स इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

भोजपुरी सिनेमा की क्वीन

रानी चटर्जी का नाम भोजपुरी फिल्मी दुनिया का ऐसा नाम बन चुकी हैं, जिसे हिट मशीन कहना गलत नहीं होगा. भोजपुरी फिल्मों को एक नई पहचान देने वाली रानी चटर्जी का एक वीडियो फिर सुर्खियां बटोर रहा है. इस प्यारे से पारंपरिक वीडियो को शेयर किया है खुद रानी चटर्जी ने. जिसके जरिए एक अच्छी खबर भी अपने फैन्स के साथ साझा की है. आपको बता दें कि रानी चटर्जी बहुत जल्द परिणय सूत्र नाम की मूवी के साथ फैन्स से रूबरू होने वाली हैं. ताजा वीडियो उसी मूवी से जुड़ा हुआ है.



रोटी बनाती दिखीं रानी चटर्जी

रानी चटर्जी अपनी नई फिल्म 'परिणय सूत्र' को लेकर सुर्खियों में हैं. जून 2025 से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और अब फिल्म की शूटिंग का काम तकरीबन पूरा हो चुका है. रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें रानी चटर्जी साड़ी में दिख रही हैं. उनके सिर पर पल्ला भी है. इस देसी अंदाज में रानी चटर्जी रोटी बनाती दिख रही हैं. इस वीडियो के साथ रानी चटर्जी ने हैश टैग में ये भी लिखा है कि डबिंग कंप्लीट. जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की शूटिंग के अलावा डबिंग का काम भी पूरा हो चुका है. यानी दर्शक बहुत जल्द फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे.

फिल्म की डिटेल्स

परिणय सूत्र में रानी चटर्जी लीड रोल निभा रही हैं. उनके साथ अभिनेता राकेश बाबू और प्रशांत सिंह भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी अरविंद तिवारी ने लिखी है और इसका निर्देशन मंजुल ठाकुर कर रहे हैं. ये फिल्म अंसुमन सिंह फिल्म क्रिएशन और मैड्ज मूवीज के बैनर तले बनाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में रानी चटर्जी और राकेश बाबू पति-पत्नी की भूमिका में होंगे. उनकी जोड़ी स्क्रीन पर किस तरह नजर आएगी, इसे देखने के लिए दर्शक खासे उत्साहित हैं.