Bad Newz OTT: थियेटर में तो किसी तरह चल गई, ओटीटी पर पिटी विक्की कौशल की फिल्म, लोग बोले- अखंड बकवास फिल्म

बॉलीवुड फैन्स के दिलों की धड़कन विक्की कौशल ने करण औजला के गाने तौबा तौबा पर अपने डांस मूव्स से पूरे देश को इंप्रेस कर दिया. तृप्ति डिमरी और एमी विर्क के साथ विक्की की इस रोम-कॉम ने हमें हेटेरोपैटरनल सुपरफेकंडेशन से परिचित कराया जहां एक महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है जिनके दो बायोलॉजिकल पिता होते हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया लेकिन ज्यादातर फैन्स के लिए मेन अट्रैक्शन विक्की का अखिल चड्ढा वाला रोल था. इतना कि उनके डांस मूव्स का कम्पैरिजन धूम 3 (2013) में कमली पर कैटरीना कैफ की धुंआधार परफॉर्मेंस से की गई. खैर बैड न्यूज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है. लेकिन नेटिजन्स के शुरुआती रिव्यू इस फिल्म के हक में नहीं हैं.

आनंद तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में लोगों को ना एक्टिंग पसंद आई और ना ही इंगेजिंग लगी. एक और दुखी मूवी-बफ ने ट्वीट किया: “#BadNewz वाकई एक अजीब फिल्म है. नफरत करने वाली सास, खानदान का बच्चे के लिए पूछना, शादी के चलते महिला के सपने कुचले जाते हैं. रेटिंग -4/10.” एक और गुस्से से भरे ट्विटर रिव्यू में लिखा था: “अरे क्या बकवास मूवी है ये 😏 इस कबाड़ पर 2 और आधे घंटे बर्बाद हो गए 🙏 #BadNewz.”

#BadNewz is such a bad film. Peak example of some random condition getting fleshed out into a film just to become so artificial. Too many flaws!