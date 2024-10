Atul Parchure Death: मशहूर एक्टर अतुल परचुरे का 57 वर्ष की उम्र में निधन, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ की थी फिल्में

Atul Parchure Death News: अतुल परचुरे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. उनका 57 साल की उम्र में निधन हो गया है. अतुल परचुरे हिंदी के अलावा मराठी सिनेमा के मशहूर कलाकारों में से एक थे. खबरों की मानें तो वह पिछले एक साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लड़ रहे थे. सोमवार शाम को उन्होंने आखिरी सांस ली. अतुल परचुरे फिल्मी पर्दे पर अपनी अलग तरह की कॉमेडी करने के लिए मशहूर थे. हालांकि उनकी मौत की वजह का अभी तक कारण नहीं पता चल पाया है.

लेकिन अतुल परचुरे के निधन से फिल्मी सितारों के बीच शोक का माहौल है. दिग्गज एक्टर को हर कोई सोशल मीडिया के जरिए याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है. अतुल परचुरे द कपिल शर्मा शो में अपनी खास परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था. इतना ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ फिल्मों में काम किया था. अतुल परचुरे शाहरुख खान के साथ फिल्म बिल्लू में नजर आए थे, जबकि पार्टनर फिल्म में उन्हें सलमान खान के साथ देखा गया था. इतना ही नहीं अतुल परचुरे ने अजय देवगन के साथ फिल्म ऑल द बेस्ट भी की थी.

Farewell and last curtain to a friend of ours ... Akhil and I both worked with him and he was sunshine itself! Sweet,considerate and a very good actor ...

Om Shanti 🙏 #atulparchure pic.twitter.com/mBvunA3sQZ