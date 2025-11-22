विज्ञापन

15 की उम्र में करिश्मा कपूर के साथ रोमांस, बना शाहरुख, अक्षय कुमार से बड़ा नाम, फिर एक दुर्घटना ने छीना सबकुछ, अब OTT पर डेब्यू 

90 के दशक की शुरुआत इंडियन सिनेमा के लिए बदलाव का दौर था. उस दौर के सुपरस्टार्स की उम्र बढ़ रही थी, इसलिए उनकी जगह लेने के लिए यंग लोगों को चुना जा रहा था. इन यंगस्टर्स में एक टीनएजर भी था, जिसने 15 साल की छोटी उम्र में 'हीरो' के तौर पर एंट्री की.

15 साल की उम्र में करिश्मा कपूर के साथ किया रोमांस
90 के दशक की शुरुआत इंडियन सिनेमा के लिए बदलाव का दौर था. उस दौर के सुपरस्टार्स की उम्र बढ़ रही थी, इसलिए उनकी जगह लेने के लिए यंग लोगों को चुना जा रहा था. इन यंगस्टर्स में एक टीनएजर भी था, जिसने 15 साल की छोटी उम्र में 'हीरो' के तौर पर एंट्री की. वह रातोंरात स्टार बन गया और उसे अगले बड़े सितारे के तौर पर देखा जाने लगा. हालांकि एक दुर्घटना ने उससे ये सब छीन लिया.

करिश्मा कपूर के साथ किया डेब्यू
हरीश कुमार ने 70 के दशक के आखिर में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. ज़्यादातर तेलुगु फ़िल्मों में काम करने वाले हरीश अगले आठ सालों में कुछ हिंदी और कन्नड़ फ़िल्मों में भी दिखे. 1988 में, उन्होंने 13 साल की उम्र में लीड एक्टर रोल्स में कदम रखा. कुछ हिट और कुछ फ्लॉप फिल्मो के बाद, उन्हें 1990 की तेलुगु हिट 'प्रेम कैदी' से सफलता मिली. अगले साल, फ़िल्म का हिंदी में रीमेक बनाया गया और यह फिर से सफल रही. फिल्म में हरीश और करिश्मा कपूर - दोनों 16 साल के - की यंग जोड़ी को भी सराहा गया. इसके बाद हरीश तिरंगा और कॉलेज बुलोडू

जैसी हिट फिल्मों में दिखे.
इस समय तक, उन्हें हिंदी और तेलुगु सिनेमा दोनों में सबसे जाने-माने युवाओं में से एक माना जाता था, कुछ तो उन्हें शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे दूसरे नए कलाकारों से भी ज्यादा रेटिंग देते थे. अगले कुछ सालों में, वह द जेंटलमैन, कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी सफल फिल्मों में दिखे.

हरीश का फिल्मों से अचानक जाना
2001 में, हिंदी फिल्म इंतकाम की रिलीज़ के बाद, हरीश ने 26 साल की उम्र में फिल्मों को अलविदा कह दिया. फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग उनके इस फैसले से हैरान थे. हरीश ने तब अपने फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे और भी अटकलें लगाई जाने लगीं.

 एक्सीडेंट की वजह से छोड़ी इंडस्ट्री
2021 में, हरीश ने HT सिटी को बताया कि फिल्मों से उनका जाना बचपन में एक एक्सीडेंट में लगी चोट की वजह से हुआ था, जिसका सालों तक इलाज नहीं हुआ. उन्होंने कहा, “मुझे पीठ में बहुत बड़ी चोट लगी थी, जिससे मैं बिस्तर पर पड़ गया था, और यही मेरे लिए शोबिज़ छोड़ने की वजह भी बनी. यह एक बड़ी स्लिप्ड डिस्क थी, जिसमें मेरे L3 और L5 में दिक्कतें थीं. हालत इतनी खराब थी कि मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता था. जब मैं छोटा था तो बहुत लापरवाह था, और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे यह चोट कब लगी. लेकिन मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता था.”

हरीश ने आगे कहा कि जब वह आखिरकार इलाज के लिए गए, तो वह महीनों तक बिस्तर पर रहे, इस दौरान इंडस्ट्री आगे बढ़ गई. उन्होंने कहा, “पहले पहले डॉक्टर ने दो साल के लिए काम करने को मना कर दिया, उसके बाद पता ही नहीं चला कि कहां खो गया मैं.”

हरीश कुमार का बाद का करियर और ज़िंदगी
एक्टर ने 2011-12 में नॉटी @ 40 और चार दिन की चांदनी जैसी फ़िल्मों में काम करके वापसी की कोशिश की. लेकिन फ़िल्में बॉक्स ऑफ़िस पर नहीं चलीं. 2018 में, वह अपनी आखिरी फ़िल्म, आ गया हीरो में दिखे, जिसमें उन्होंने अपने 90 के दशक के को-स्टार गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर की. 2025 में, उन्होंने एपिक ON शो गृह लक्ष्मी से अपना OTT डेब्यू किया.

