अर्जुन रामपाल की बेटी माहिका रामपात की 5 तस्वीरें, खूबसूरती देख कहेंगे- पापा की कॉपी

हैंडसम हंक अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता को लेकर जहां खुश हैं तो वहीं गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिश्तें को लेकर भी सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंगेजमेंट का ऐलान किया है. वह दो खूबसूरत बेटियों, माहिका रामपाल और मायरा रामपाल के पिता हैं. वहीं अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ तीसरे बच्चे के पिता हैं. अर्जुन रामपाल ने अपनी पहली पत्नी मेहर जेसिया के सात अपनी 21 साल की लंबी शादी खत्म की थी. दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके अपने अलग होने की पुष्टि की. अर्जुन ने साल 1998 में मेहर से शादी की थी, दोनों की दो बेटियां माहिका और मायरा हुईं. अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उतार-चढ़ाव के बावजूद, उनकी बेटियां उनके साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़ी रही हैं.

अर्जुन रामपाल को दोनों बेटियां बेहद खूबसूरत हैं. उन्हें अपनी बेटियों माहिका और मायरा पर गर्व रहा है. महिका रामपाल का जन्म 17 जनवरी को हुआ था. वह 23-24 साल की हैं. अर्जुन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर महिका की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.



19 नवंबर, 2019 को अर्जुन रामपाल और मेहर जेसिया का तलाक हो गया. बेटियों की कस्टडी मेहर को दी गई. मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल ने कहा था कि उनकी बेटियों ने गैब्रिएला को खुशी-खुशी अपना लिया है और उन्होंने कहा था, "मुझे यह ज़रूर कहना चाहिए कि यह सबसे ज़रूरी था कि मेरी बेटियां उसे परिवार के हिस्से के तौर पर अपना लें. मैं खुशकिस्मत हूं कि उन्होंने ऐसा किया, बिना कोई सवाल पूछे." और यह बात बिल्कुल सच है क्योंकि अर्जुन की बेटियां गैब्रिएला से मिलने हॉस्पिटल भी गई थीं जब वह एरिक को जन्म देने वाली थीं.

अर्जुन रामपाल GQ मैगज़ीन के जुलाई एडिशन के कवर पर आए थे, जो पितृत्व का जश्न मनाने के बारे में था. कवर पर अर्जुन अपने बच्चों, महिका, मायरा और एरिक के साथ थे. अर्जुन ने यह तस्वीर अपने IG हैंडल पर शेयर की थी और यह वाकई शानदार थी. तस्वीर के साथ, अर्जुन ने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा था, जिसमें लिखा था, "मेरे पसंदीदा लोगों के साथ, मेरी पसंदीदा मैगज़ीन के कवर पर, मेरे पसंदीदा फोटोग्राफर @gabriellademetriades द्वारा शूट किया गया. धन्यवाद."



बता दें कि माहिका रामपाल अभी लंदन में पढ़ाई कर रही हैं. वो अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा की काफी अच्छी दोस्त हैं. दोनों अकसर ही लंदन में साथ पार्टी करती नजर आती हैं. माहिका लंदन में एक फिल्म स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं.वो आने वाले समय में एक्टिंग या फिर डायरेक्शन में एंट्री कर सकती हैं.