पॉपुलर होने के बाद भी नहीं बदले अरिजीत सिंह, चिन्मयी श्रीपदा ने बताया शानदार, बोलीं-उनमें कुछ भी नहीं बदला था

प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से अचानक संन्यास की घोषणा के बाद संगीत जगत में हलचल मच गई है. इस फैसले पर उनके फैंस के साथ ही कई हस्तियों ने भी प्रतिक्रिया दी है. गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने न केवल अरिजीत सिंह को बेहतर इंसान बताया बल्कि वह उनके प्लेबैक सिंगिंग संन्यास पर काफी भावुक भी नजर आईं. चिन्मयी ने अरिजीत के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें न केवल बेहतरीन म्यूजिशियन बताया, बल्कि आध्यात्मिक रूप से विकसित इंसान भी करार दिया. चिन्मयी ने अरिजीत की विनम्रता और बदलाव न आने की बात पर जोर दिया, जो उनकी सफलता के बावजूद बरकरार रही.

चिन्मयी श्रीपदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मुझे याद है जब अरिजीत ने प्रीतम सर के लिए मुझे रिकॉर्ड किया था, तब मैं उनसे मिली थी. उस समय 'तुम ही हो' रिलीज नहीं हुआ था. जब वह सबसे ज्यादा डिमांड वाले सिंगर बन गए, उसके बाद भी मैंने उनके साथ कई बार काम किया और उनमें कुछ भी नहीं बदला था."

I remember meeting Arijit when he recorded me for Pritam sir - and I remember telling him how he is not rulling Bollywood or something - Tum Hi Ho hadnt released then. I worked with him a few times after he became the most in demand singer and nothing had changed.



He is one of… — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) January 27, 2026

उन्होंने आगे कहा, "वह मेरे पसंदीदा म्यूजिशियन और सिंगर्स में से एक हैं और कुल मिलाकर सबसे बेहतरीन तथा आध्यात्मिक रूप से विकसित इंसानों में से एक हैं जिनसे मैं मिली हूं. मुझे हमेशा लगा कि वह कोई ऐसा इंसान है जो एक बड़े मकसद से काम करता है. एक म्यूजिशियन के तौर पर उन्होंने अपने लिए जो भी प्लान किया है, वह किसी दैवीय चीज से कम नहीं होगा."

चिन्मयी और अरिजीत ने कई गानों में साथ काम किया है, जैसे '2 स्टेट्स' के लिए 'मस्त मगन', गुड्डू रंगीला' के लिए 'सुईयां सी' समेत अन्य गाने. अरिजीत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि अब वे कोई नया प्लेबैक असाइनमेंट नहीं लेंगे, जिससे उनके फैंस के साथ ही फिल्म जगत के सितारे भी हैरत में हैं.