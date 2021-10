Anushka Sharma बेटी वामिका संग यूं खेलती आईं नजर, मां-बेटी की क्यूट फोटो हुई वायरल

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने ये फोटो इंस्टग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'मुझे हर दिन साहसी और अधिक साहसी बनाना. मेरी नन्ही वामिका'. हालांकि इस फोटो में भी अनुष्का ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि दोनों साथ में काफी खूबसूरत समय बिता रही हैं. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Cutest picture', तो किसी ने लिखा है 'Can't take off my eyes ! Seriously'. वहीं उनके इस फोटो पर अब तक 3.3 मिलियन लाइक आ चुके हैं.

बता दें, अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने क्रिकेटर विराट कोहली संग साल 2017 में शादी रचाई. एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान स्टारर जीरो थी. इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी नजर आई थीं. हाल ही में उनके प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'बुलबुल' थी. यह ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इससे पहले अनुष्का शर्मा द्वारा प्रोड्यूस की गई वेब सीरीज 'पाताल लोक' रिलीज हुई थी, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.