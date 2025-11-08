विज्ञापन

दीवाली के 18 दिन बाद अनुपम खेर ने शेयर किया दीवाली गिफ्ट का वीडियो, बोले- मां ने दिखाने से साफ मना...

अनुपम खेर ने मां द्वारा दिये गए दीवाली गिफ्ट का एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Read Time: 2 mins
Share
दीवाली के 18 दिन बाद अनुपम खेर ने शेयर किया दीवाली गिफ्ट का वीडियो, बोले- मां ने दिखाने से साफ मना...
अनुपम खेर ने शेयर किया मां के साथ दीवाली का वीडियो
नई दिल्ली:

दीवाली को 18 दिन बीत चुके हैं. 20 अक्टूबर को देशभर में दीपावली का पर्व सेलिब्रेट किया गया. लेकिन अनुपम खेर ने दीवाली के दिन का वीडियो आज अपने फैंस के साथ शेयर किया और मां द्वारा दिए गए दीवाली गिफ्ट की झलक फैंस को दिखाई. वीडियो में उनके अलावा मां, भाई नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ एक्टर ने बताया कि दीवाली के दिन उन्हें मां की डांट भी पड़ी थी. इस वीडियो को देख फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और एक्टर की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं. इसके चलते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. 

अनुपम खेर ने शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा, मां… दिवाली गिफ्ट्स… और मां की डांट ! वीडियो दिवाली वाले दिन का है! मां ने टीशर्ट्स दी, मैंने कपड़े और कुछ कैश दिया जिसे मां ने दिखाने से साफ मना कर दिया! कहीं नजर ना लग जाए!! पतीसा सिर्फ मां ने नहीं, घर के बाकी सदस्यों ने भी खाया था, इसका सबूत मां ने जल्दी से डिब्बा दिखा के दिया! वैसे आजकल निक्कर वाले भाई साब फुल पैंट पहनने लगे है! इसके अलावा सब ठीक है! 

ढाई मिनट के वीडियो में अनुपम खेर अपनी मां दुलारी के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उनकी मां कैश छिपाती हुई दिख रही हैं और कह रही हैं कि नजर लग जाएगा. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

गौरतलब है कि इससे पहले अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प एआई वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में दो प्यारे नन्हे बच्चे फोन पर एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात है कि दोनों बच्चे साल 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के आइकॉनिक किरदार मिस्टर मल्होत्रा और मिस ब्रिगेंजा बनकर बातें करते नजर आए थे. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anupam Kher, Anupam Kher Video, Anupam Kher Diwali Video, Anupam Kher Brother
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com