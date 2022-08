'आशिकी' की अनु का इतने सालों में बदल गया है पूरा लुक, इस ग्लैमरस हीरोइन की लेटेस्ट PHOTO देख फैन्स नहीं कर पाए यकीन

अनु अग्रवाल ने महज कुछ घंटे पहले ही इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो एक्ट्रेस ऑटो रिक्शा में बैठी हों. इस तस्वीर में अनु अग्रवाल काफी ग्लैमरस लग रही हैं. आंखों पर बड़े गॉगल्स लगाए, गले में स्टाइलिश नेकलेस और कानों में लंबे इयररिंग्स के साथ एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक देखते ही बन रहा है. इस फोटो को शेयर करते हुए अनु अग्रवाल ने " Move it dude ???? in colours you like ????" कैप्शन दिया है. जहां कुछ लोग अनु अग्रवाल की इस लेटेस्ट फोटो को देख हैरान हैं और उन्हें पहचान नहीं पा रहे, वहीं कुछ लोग फोटो पर 'गॉर्जियस मैम', 'लवली फोटो', 'ग्लैमर क्वीन' जैसे कमेंट्स कर रहे हैं.

अनु अग्रवाल का जन्म अनु अग्रवाल को दिल्ली में हुआ और उन्होंने महज 21 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था. अनु ने अपनी फिल्म 'आशिकी' के लोकप्रिय होने के बाद तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान और रिटर्न टू ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में शानदार काम किया. अनु को लेकर बताया जाता है कि एक बार वे भयानक कार हादसे का शिकार हो गई थीं, जिसके कारण उन्हें करीब एक महीने तक कोमा में रहना पड़ा था.

