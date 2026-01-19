विज्ञापन

'शहीद की विधवा' बनेगी ये एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

भोजपुरी की डस्की क्वीन अंजना सिंह बीते कुछ दिनों से अपनी झूठी मौत की खबरों की वजह से सुर्खियों में थीं, लेकिन अब वे अपनी नई फिल्म को लेकर छा गई हैं. अभिनेत्री ने अपनी नई फिल्म से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है.

Read Time: 3 mins
Share
'शहीद की विधवा' बनेगी ये एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी
'शहीद की विधवा' बनेगी ये एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी
नई दिल्ली:

भोजपुरी की डस्की क्वीन अंजना सिंह बीते कुछ दिनों से अपनी झूठी मौत की खबरों की वजह से सुर्खियों में थीं, लेकिन अब वे अपनी नई फिल्म को लेकर छा गई हैं. अभिनेत्री ने अपनी नई फिल्म से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है. अंजना की लेटेस्ट फिल्म सास-बहू के झगड़े पर नहीं, बल्कि देशभक्ति से ओतप्रोत होने वाली है. अंजना सिंह ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका नाम है 'शहीद की विधवा'. सेट पर पूजा-पाठ के साथ सोमवार को फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई है. 

ये भी पढ़ें; जॉन अब्राहम की बॉडी झेल पाती है सिर्फ इस तरह का खाना, ट्रेनर ने बताया खुद को कैसे फिट रखते हैं एक्टर

अभिनेत्री ने सेट से कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिसमें वे अपनी पूरी टीम के साथ दिख रही हैं. फिल्म में अंजना सिंह के साथ लीड रोल में राकेश बाबू और प्रकाश जैसे अभिनेता हैं, और निर्देशन प्रवीण कुमार कर रहे हैं. इससे पहले अंजना सिंह ने 'मां का साया' नाम की फिल्म की शूटिंग की थी. इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिल्म से जुड़े पोस्टर या रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है.

बता दें कि अंजना सिंह भोजपुरी सिनेमा में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं. भोजपुरी जगत में सास-बहू और देवरानी-जेठानी के रिश्ते से इतर अंजना ने सशक्त महिला किरदारों वाली फिल्में की हैं. उनकी हालिया फिल्म 'कुश्ती' भी महिला केंद्रित फिल्म है, जिसमें एक किसान की कमजोर बेटी खेत की मिट्टी से लेकर अखाड़े तक का सफर पूरा करती है. कुश्ती का ट्रेलर सामने आ चुका है, लेकिन फिल्म के रिलीज में समय है.

इसके अलावा, उन्होंने 'हमार स्वाभिमान', 'इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह', और 'बहादुर बेटी' जैसी फिल्मों में मजबूत भूमिका निभाई है. अब 'शहीद की विधवा' में भी उनका किरदार एक मजबूत महिला का होगा, जो पति की शहादत के बाद पूरी हिम्मत से अपना जीवन व्यतीत करती दिखेगी. 2012 में आई फिल्म 'एक और फौलाद' से अपना करियर शुरू करने वाली अंजना सिंह सिर्फ स्क्रीन पर ही धाकड़ रोल प्ले नहीं करतीं, बल्कि असल जिंदगी में भी हर परिस्थिति से निपटने का हौसला रखती हैं. बीते साल उनका विवादित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बीच सड़क पर प्रोड्यूसर को गालियां देती दिखी थीं. बताया गया कि प्रोड्यूसर ने देर रात होटल की पेमेंट नहीं की थी, जिसकी वजह से कमरा मिलने में परेशानी हुई.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anjana Singh, Shaheed Ki Vidhwa, Film Shaheed Ki Vidhwa, Bhojpuri Film Shaheed Ki Vidhwa, Bhojpuri Actress Anjana Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com