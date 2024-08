सनी देओल की बेताब के लिए पहली पसंद नहीं थीं अमृता सिंह, पहले इन दो एक्ट्रेस को ऑफर हुई थी फिल्म, एक को धर्मेंद्र ने किया था रिजेक्ट

बॉलीवुड में सनी देओल का सिक्का चलता है. उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. गदर से लेकर बॉर्डर तक उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. जिसकी वजह से सनी देओल आज भी टॉप एक्टर्स की लिस्ट में हैं. सनी देओल ने बेताब फिल्म से डेब्यू किया था. आज बेताब की रिलीज को 41 साल हो चुके हैं. फिल्म 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सनी देओल के साथ अमृता सिंह लीड रोल में नजर आईं थीं. क्या आपको पता है अमृता सिंह इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं. उनसे पहले दो एक्ट्रेसेस को बेताब ऑफर हुई थी. मगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था.

सनी देओल के साथ इस फिल्म में पहले मीनाक्षी शेषाद्री नजर आने वाली थीं. उन्होंने साल 1981 में फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था. मगर उन्हें धर्मेंद्र ने रिजेक्ट कर दिया था. जिसकी वजह से बेताब में मीनाक्षी शेषाद्री नजर नहीं आईं थीं.

(1983) Amrita Singh & Sunny Deol in their debut film ‘Betaab'



