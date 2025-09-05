लालाबाग चा राजा को मोटी रकम दान कर फैंस के निशाने पर आए बिग बी, सोशल मीडिया पर उठे ये सवाल

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जितने बड़े स्टार हैं उतना ही बड़ा दिल भी रखते हैं. जो मौके बेमौके दान करने से भी नहीं चूकते. इसके बाद भी अक्सर ये सवाल उठते हैं कि वो कई बातों पर अपना स्टैंड नहीं लेते. एक बार फिर बिग बी ऐसे ही विवाद में घिरे हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई में बेहद लोकप्रिय गणपति पंडाल को भारी भरकम दान दिया है. इस बात की कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स का सवाल है कि बिग बी बाढ़ पीड़ितों की इसी तरह मदद क्यों नहीं करते.

लालबागचा राजा में दान, सोशल मीडिया पर चर्चा

अमिताभ बच्चन ने लालबागचा राजा को 11 लाख रुपये का दान दिया है. ये खबर जैसे ही पंडाल समिति तक पहुंचा, वहां उत्सव का माहौल और भी बन गया. ट्रस्टियों ने इसकी पुष्टि भी की और कहा कि बिग बी के इस योगदान से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है. वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिनमें सचिव सुधीर साल्वी चेक स्वीकार करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, ऑनलाइन चर्चा का माहौल कुछ अलग है. कई यूजर्स ने उनकी आस्था और उदारता की तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मशहूर हस्तियां धार्मिक कार्यों के लिए तो तुरंत आगे आती हैं. लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में कम ही योगदान देती हैं.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद की उठी मांग

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सीधे बिग बी से अपील की कि वो पंजाब की मदद के लिए भी आगे आएं. यूजर्स का कहना है कि राज्य इस समय 1988 के बाद की सबसे बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है. जहां 1,300 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं और लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. कई टिप्पणियों में लिखा गया, “भगवान को देने से अच्छा इंसानों की मदद करो.” एक अन्य यूजर ने कहा, “अगर पंजाब के कुछ परिवारों की मदद करते तो ज्यादा सुकून मिलता.” लोगों का मानना है कि सेलिब्रिटी की ओर से ऐसे हालात में राहत कार्यों के लिए योगदान देना ज्यादा जरूरी है.