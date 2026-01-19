इस फिल्म को रिजेक्ट कर अमिताभ बच्चन को हुआ था काफी अफसोस, 3 महीने तक रही हाउसफुल, चमकी इस एक्टर की किस्मत

बॉलीवुड में कई बार बड़े सितारे अच्छी फिल्मों को किसी कारणों से छोड़ देते हैं और वो फिल्म किसी और के करियर को नई ऊंचाई दे देती है. अमिताभ बच्चन ने भी एक बार अपने करियर में ऐसा किया, जो फिल्म उनके करियर को नई ऊचाइंयों पर ले जाती, उसे बिग बी ने रिजेक्ट कर दिया था. इसके बाद उस फिल्म ने एक ऐसी हीरो की किस्मत को बदल डाला जिसे दुनिया लगभग भूलने वाली थी. हम बात कर रहे हैं 1980 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म 'कुर्बानी' के साथ हुआ.

कुर्बानी कलेक्शन

यह एक्शन, रोमांस और म्यूजिक से भरी फिल्म थी, जिसे फिरोज खान ने डायरेक्ट किया और खुद इसमें मुख्य भूमिका निभाई. फिल्म में विनोद खन्ना और जीनत अमान भी लीड रोल में थे. इसके गाने जैसे 'आप जैसा कोई' आज भी लोगों की जुबान पर हैं. 'कुर्बानी' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और लगभग ढाई करोड़ के बजट में 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. थिएटर्स में तीन महीने तक हाउसफुल चलती रही.

विनोद खन्ना की चमकी किस्मत

खास बात ये है कि 'कुर्बानी' में विनोद खन्ना का रोल (अमर) पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था. फिरोज खान ने खुद बिग बी से बात की और वो फिल्म करने के लिए तैयार भी थे. लेकिन अमिताभ उस समय इतने व्यस्त थे कि उन्हें 'कुर्बानी' शुरू करने के लिए कम से कम छह महीने बाद का समय चाहिए था. फिरोज खान इतना इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रोजेक्ट जल्दी शुरू करना था. इसलिए उन्होंने अमिताभ का ऑफर ठुकरा दिया और रोल विनोद खन्ना को दे दिया. विनोद खन्ना के लिए 'कुर्बानी' करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. वो एक बार फिर सुपरस्टार बन गए और दर्शकों ने उनकी खूब तारीफ की. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'कुर्बानी' की सफलता देखकर अमिताभ बच्चन को भी थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई.