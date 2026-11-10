पवन कल्याण-अन्ना के तलाक के बीच चर्चा में आए उनके बच्चे, जानिए कौन हैं मार्क और पोलेना

तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने सोमवार रात एक संयुक्त बयान जारी कर 13 साल से ज्यादा समय की शादी के बाद अलग होने का फैसला सुनाया है. दोनों ने साफ कहा कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है. वह दोस्त बने रहेंगे और अपने बच्चों की जिम्मेदारी को पूरा करते रहेंगे. पवन कल्याण और अन्ना का रिश्ता लंबे समय से चल रहा था. दोनों ने 30 सितंबर 2013 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की. यह पवन कल्याण की तीसरी शादी थी.

पवन और अन्ना के बच्चे

इस शादी से उनके दो बच्चे हैं. बेटा मार्क शंकर पवनोविच का जन्म 2017 में हुआ. बेटी पोलेना अंजना पवनोवा की जन्म की सही तारीख सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है. परिवार बच्चों को मीडिया से दूर रखता है. पोलेना कभी-कभी पिता के साथ सार्वजनिक जगहों पर नजर आती हैं.

2024 में पोलेना अपने पिता के साथ तिरुमला मंदिर गई थीं. मंदिर के नियमों के अनुसार गैर-हिंदू आगंतुकों को आस्था का घोषणा पत्र देना पड़ता है. नाबालिग होने के कारण पवन कल्याण ने भी उस पर हस्ताक्षर किए. रिपोर्टों के मुताबिक दोनों बच्चों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा है.

बच्चे के लिए चढ़वाए बाल

अप्रैल 2025 में सिंगापुर में मार्क के स्कूल में आग लगने की घटना हुई. एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हुए. मार्क इस हादसे में बच गए. बेटे की सुरक्षा के बाद अन्ना ने तिरुमला जाकर बाल चढ़ाए और परंपराओं के अनुसार रीति-रिवाज पूरे किए. अन्ना रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, फिर भी उन्होंने यह कदम परिवार के लिए उठाया.

अन्ना पवन कल्याण की पहली शादी से हुए बच्चों अकिरा नंदन और आध्या से भी अच्छे रिश्ते रखती हैं. बयान में दोनों ने दोहराया कि बच्चों की खुशी और उनका भविष्य ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी. शादी खत्म होने के बावजूद वे माता-पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे.

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