पवन कल्याण शादी के 13 साल बाद तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से हुए अलग, जानें कौन हैं उनकी एक्स वाइफ नंदिनी और रेणु

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण तथा उनकी पत्नी अन्ना कोनिडाला ने शादी के 13 साल बाद अलगाव का ऐलान किया है. कल देर रात पवन कल्याण के इंस्टाग्राम पेज पर जारी एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फैसला "आपसी समझ और सम्मान" के साथ लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि वे आगे भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे. बयान में कहा गया, "भले ही हमारी शादी खत्म हो गई है, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और अपने प्यारे बच्चों के लिए समर्पित माता-पिता रहेंगे. उनकी खुशी और भलाई हमेशा हमारी साझा प्राथमिकता रहेगी." कपल ने लोगों से अनुरोध किया कि वे उनके जीवन के इस निजी बदलाव के दौरान उनकी निजता का सम्मान करें. बयान में कहा गया, "जीवन के इस निजी बदलाव के दौरान हम आपकी समझ, दयालुता और हमारी निजता के प्रति सम्मान की उम्मीद करते हैं. हम उन सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो इस सफर में हमारे साथ खड़े रहे." इस अलगाव के साथ ही पवन कल्याण की तीसरी शादी भी खत्म हो गई है.

पवन कल्याण की तीन पत्नियां

पवन कल्याण की पहली पत्नी नंदिनी, जिन्हें जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है. दोनों ने 1997 शादी की थी. हालांकि कुछ साल बाद ही 1999 के आसपास दोनों अलग हो गए. अगस्त 2008 में फैमिली कोर्ट ने एकमुश्त एलिमनी समझौते के बाद उनका विवाह कानूनी रूप से खत्म हो गया. तलाक के बाद नंदिनी अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने कृष्णा रेड्डी नाम के एक NRI डॉक्टर से दोबारा शादी कर ली और अपना नाम जाह्नवी रख लिया. पवन कल्य़ाण ने दूसरी शादी रेणु देसाई से की. उनकी मुलाकात साल 2000 में तेलुगु फिल्म 'बद्री' में काम करने के दौरान हुई थी. बाद में वह उनके साथ फिल्म 'जॉनी' में भी नजर आईं. उन्होंने 28 जनवरी 2009 को शादी की. इस शादी से उनके दो बच्चे, अकीरा नंदन और एक बेटी आध्या हुए. कपल ने 2011 में तलाक के लिए अर्जी दी और 2012 में उनका तलाक हुआ. तलाक के बाद रेणु देसाई वापस पुणे चली गईं. वहां उन्होंने मराठी सिनेमा में अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता के तौर पर काम करना शुरू किया. वह अभी भी अकेली हैं बाद में 2013 में पवन ने अन्ना से शादी की, जो मूल रूप से रूस की रहने वाली हैं. उनके दो बच्चे हैं - पोलेना अंजना पवनोवा और मार्क शंकर पवनोविच.

अभिनेता चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई कल्याण ने 1996 में 'अक्कडा अम्मायी इक्कडा अब्बायी' फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2008 में 'युवराज्यम' के अध्यक्ष के रूप में की. यह उनके बड़े भाई चिरंजीवी द्वारा स्थापित 'प्रजा राज्यम पार्टी' (PRP) का युवा विंग था. PRP में रहते हुए कल्याण ने न तो चुनाव लड़ा और न ही कोई संवैधानिक पद संभाला, हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार जरूर किया. बाद में, 2011 में जब PRP का कांग्रेस में विलय हो गया, तो कल्याण ने अपनी नाराजगी जताई और राजनीतिक जीवन से ब्रेक ले लिया. मार्च 2014 में, कल्याण ने 'जन सेना पार्टी' (JSP) की स्थापना की और 2014 के चुनावों में सक्रिय रूप से प्रचार किया. 2019 के आम चुनावों में उनकी पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 140 सीटों पर चुनाव लड़ा. इनमें से कल्याण ने खुद दो सीटों—गाजुवाका और भीमवरम—से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें YSR कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के हाथों हार का सामना करना पड़ा. बाद में उनकी पार्टी ने JSP, TDP और BJP के साथ गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई. इस गठबंधन को भारी जीत मिली. 14 जून 2024 को कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

