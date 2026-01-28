Border 2 Box Office सक्सेस के बीच वरुण धवन के बारे में फैली ये झूठी खबर, टीम ने दी सफाई बताया सच

अभिनेता वरुण धवन और मुंबई मेट्रो से जुड़ी हालिया खबरों पर अब सफाई आ गई है. वरुण धवन की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि अभिनेता पर मुंबई मेट्रो द्वारा कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगाई गई है. टीम ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि पहले जारी किया गया कोई पोस्ट या रिपोर्ट गलतफहमी पर आधारित था, जिसे अधिकारियों ने खुद हटा लिया है. पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वरुण धवन ने मुंबई मेट्रो के नियमों का उल्लंघन किया और उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया.

इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि वरुण मेट्रो स्टेशन पर फोटोशूट या किसी अन्य काम के दौरान कोई नियम तोड़ा है. वरुण धवन की टीम ने बयान में साफ किया, “हम वरुण धवन और मुंबई मेट्रो से जुड़ी हाल की रिपोर्ट्स पर स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं. हम यह साफ करना चाहते हैं कि वरुण पर किसी भी तरह का कोई फाइन या पेनल्टी नहीं लगाई गई है. अधिकारियों द्वारा किया गया पिछला पोस्ट हटा दिया गया है और इस गलतफहमी को दूर करने में उनके सहयोग के लिए हम उनकी सराहना करते हैं.”

टीम ने आगे कहा, “वरुण शहर के नियमों और मेट्रो डिपार्टमेंट की कोशिशों का बहुत सम्मान करते हैं. हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब कोई मामला बाकी नहीं है और इस सही अपडेट को शेयर करने के लिए हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं.”

टीम के अनुसार, पूरी घटना एक गलतफहमी थी. मुंबई मेट्रो के अधिकारियों ने भी पुराने पोस्ट को हटाकर इस मामले को खत्म कर दिया. वरुण धवन फिलहाल अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. फिल्म में उनके अभिनय की सराहना हो रही है.

