इस एक्टर के साथ 'वन नाइट स्टैंड' करने को तैयार हैं अमीषा पटेल, बोलीं- तोड़ दूंगी अपने सारे उसूल...

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल खूबसूरत और हसीन होने का साथ साथ शानदार एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं. कहो ना प्यार है और गदर जैसी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वालीं अमीषा ने कई बार हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को लेकर अपनी दीवानगी जाहिर की है. पचास साल की उम्र में भी सिंगल अमीषा ने कहा कि उनको बचपन से ही टॉम क्रूज पर क्रश है और उनके कमरे में टॉम क्रूज के पोस्टर लगे रहते थे. हाल ही में रणवीर अल्लाबदिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने टॉम क्रूज के साथ वन नाइट स्टैंड को लेकर बेबाक जवाब दिया.



टॉम क्रूज के लिए कुछ भी करेंगी अमीषा

अमीषा ने कहा कि वो टॉम क्रूज की बचपन से दीवानी हैं. हालांकि जिंदगी में उनके कुछ उसूल हैं, लेकिन टॉम क्रूज को लेकर वो अपने सभी उसूलों को तोड़ सकती हैं. अमीषा ने मजाक में कहा कि वो टॉम क्रूज के साथ वन नाइट स्टैंड करने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करेंगीं. आपको बता दें कि अमीषा इससे पहले भी टॉम क्रूज को लेकर अपनी दीवानगी जाहिर कर चुकी हैं. 2003 में एक इवेंट में अमीषा ने कहा था कि अगर उन्हें किसी एक्टर के साथ लाइफ बदलनी पड़े तो सबसे पहले टॉम क्रूज का नाम आएगा. अमीषा ने ये भी कहा था कि किस्मत साथ दे तो वो हॉलीवुड स्टार के साथ शादी भी कर सकती हैं.



ऋतिक रोशन के साथ किया था डेब्यू

इस पॉडकास्ट में अमीषा ने अपने पहले प्यार और करियर पर भी ढेर सारी बातें की. उन्होंने कहा कि उनका पहला प्यार करियर बनने से पहले ही हो गया था और जल्द ही खत्म भी हो गया. अमीषा ने ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है से डेब्यू किया था. अमीषा ने कहो ना प्यार है और गदर एक प्रेम कथा के अलावा हमराज और भूल भुलैया जैसी हिट फिल्मों में काम किया है. कुछ समय पहले अमीषा गदर 2 में सकीना बनकर ही दिखाई दी थीं.