विज्ञापन

50 की उम्र में अमीषा पटेल ने चुपचाप गोद लिए बच्चे, स्ट्रगल पर बोलीं- 'जिंदगी ने मुझे मर्दाना बना दिया...'

ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस अमीषा पटेल तो आपको याद होंगी. वह 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं रचाई है.

Read Time: 2 mins
Share
50 की उम्र में अमीषा पटेल ने चुपचाप गोद लिए बच्चे, स्ट्रगल पर बोलीं- 'जिंदगी ने मुझे मर्दाना बना दिया...'
50 की उम्र में अमीषा पटेल ने चुपचाप गोद लिए बच्चे
नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस अमीषा पटेल तो आपको याद होंगी. वह 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं रचाई है. शुरुआती बॉलीवुड करियर में अमीषा ने अपनी खूबसूरती और फिल्मों से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया था. यही वजह है कि वह आज भी सनी देओल की मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' की सकीना से मशहूर हैं. अब अमीषा ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने कुछ बच्चों के सीक्रेटली गोद लिया है और  उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं.

अमीषा पटेल ने बच्चों को लिया गोद

एक पॉपुलर पॉडकास्टर को दिए इंटरव्यू में अमीषा ने इसका खुलासा किया है. इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया, 'मुझे बचपन से बच्चों से बहुत प्यार है, मैं अपने भांजे-भांजी, भतीजे और छोटे भाई-बहनों के डायपर बदला करती थी, उन्हें खिलाती थी, नहलाती थी और उनके साथ खेलकर उन्हें सुलाती भी थी और मैं कहती थी कि एक दिन मैं एक पूरी क्रिकेट टीम को जन्म दूंगी, मां मुझसे बोलती थी कि एक बच्चा पैदा करके देखो फिर देखेंगे, क्योंकि मां बनना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे आज भी बच्चों से बहुत लगाव है'. यही कारण है कि अविवाहित एक्ट्रेस ने बच्चों को चुपचाप गोद लिया है.

'जिंदगी ने मुझे मर्दाना बना दिया'

अमीषा ने आगे कहा, 'मैं अनाथ बच्चों के बारे में सोचती हूं, उन्हें छत देना बहुत अच्छा है, मैंने बच्चों को गोद लिया है, बच्चों को भी नहीं पता कि मैंने उन्हें गोद लिया है, बस चुपचाप उनका खर्च उठा रही हूं, इसमें मेडिकल, शिक्षा और उनके रहन-सहन का सब खर्चा मैं कर रही हूं, मुझे बच्चों से इतना प्यार कि मैंने कभी कोई पालतू जानवर भी नहीं पाला, मैं बच्चों के लिए 16 की उम्र से बैग इकट्ठे कर रही हूं'.

बता दें, फराह खान के व्लॉग में अमीषा ने अपना शानदार बैग कलेक्शन दिखाया था, जिसमें एक्ट्रेस के पास 300 से 400 ब्रांडेड बैग हैं. एक्ट्रेस ने भी कहा, 'मैं तकरीबन 5 साल की थी और तब से मेरे जूते और बैग हमेशा मैच होते थे, मैं परफ्यूम और कंघी रखती थी, मैं फेमिनिन थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे मर्दाना बना दिया'.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ameesha Patel, Ameesha Patel Children, Ameesha Patel News. Ameesha Patel Podcast, Ranveer Allahabadia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com