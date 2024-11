इस फनी डांस वीडियो को देख इस एक्टर को ना लें हल्के में, कल ही दी है 300 करोड़ की फिल्म

फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचे मुकाम पर पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता. बहुत से सितारे ऐसे होते हैं जिन्हें नाम कमाने में वक्त लगता है और फिर उस नाम को बनाए रखने में मेहनत लगती है. इस शोहरत के साथ आसपास के लोग और फैन्स की सोच और नजरिया दोनों बदल जाते हैं. जिसकी मिसाल है एक पुराना वायरल वीडियो. जो शायद कुछ साल पहले रिलीज होता तो लोग उस एक्टर के डांस का मजाक उड़ाते हुए ट्रोल कर रहे होते. लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो लोग उस से एंटरटेन हो रहे हैं. कुछ फैन्स ने कमेंट सेक्शन में तो ये तक लिख डाला है कि इस एक्टर का टाइम अब बदल चुका है.

वायरल वीडियो में फनी डांस

ट्विटर पर लेट्स एक्स ओटीटी ग्लोबल नाम के ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कलर का कोट पहना हुआ युवक डांस करता हुआ दिख रहा है. युवक का डांस इतना फनी है जिसे देखकर आपको हंसी आ सकती है. लेकिन शायद एक नजर में इस युवक को पहचान पाना आसान नहीं होगा. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि ये वीडियो देखकर पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि इस शख्स की मूवी 300 करोड़ रुपये कमाएगी. असल में ये युवक शिवकार्तिकेयन् हैं. जो हाल ही में फिल्म आमरण में नजर आए हैं.

No one would have beleived then , that this man's movie will Gross 300Cr+pic.twitter.com/Tx241v7v72