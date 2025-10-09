विज्ञापन

अमाल मलिक कर रहे हैं चाचा अनु मलिक को बदनाम करने की कोशिश! बिग बॉस में फैला रहे झूठ?

अमाल मलिक ने बिग बॉस में बातचीत के दौरान अनु मलिक को लेकर एक बात कही थी. इसी दावे को अनु ने गलत और झूठ बताया है.

Read Time: 2 mins
Share
अमाल मलिक कर रहे हैं चाचा अनु मलिक को बदनाम करने की कोशिश! बिग बॉस में फैला रहे झूठ?
अनु मलिक ने अमाल मलिक के आरोपों को बताया झूठ
Social Media
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' में कंटेस्टेंट अमाल मलिक ने कई मौकों पर अपने चाचा अनु मलिक पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके पिता डब्बू मलिक के संगीत सफर को नुकसान पहुंचाया. एक एपिसोड में अमाल ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया था, जिसमें 2005 की तेज बारिश के दौरान वे फंस गए थे और उनके चाचा ने कार का शीशा बंद कर उन्हें अनदेखा कर दिया. अब अनु मलिक ने इन दावों पर खुलकर बात की है. उन्होंने साफ कहा कि हजारों बार दोहराने से कोई झूठ सच्चाई नहीं बन जाता.

अनु मलिक का अमाल के दावों पर बयान

हिन्दुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में अनु मलिक ने कहा, “हजारों बार दोहराया गया झूठ कभी सच नहीं बन सकता. कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा हर छोटी-बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देकर व्यर्थ नहीं कर सकता.”

पिता की सीख का जिक्र

अनु ने आगे अपने पिता सरदार मलिक की सलाह का हवाला दिया. उन्होंने बताया, “मेरे पिता हमेशा कहते थे कि दिमाग में कभी नेगेटिविटी या जहर न आने दें. अगर ऐसा हुआ तो आप कभी अच्छे संगीतकार नहीं बन पाएंगे. लोग आपको ठेस पहुंचा सकते हैं लेकिन आपका टैलेंट आपका अपना है, उसे कोई छीन नहीं सकता. मैं अपने पियानो पर बैठता हूं, नई धुनें रचता हूं, और यही मेरी दुनिया है.”

अमाल का पुराना किस्सा

बता दें कि अमाल ने शो में शेयर किया था कि जब वे सात साल के थे, तो एक बारिश भरी शाम में वे बुरी तरह फंस गए थे. पानी उनकी छाती तक पहुंच चुका था. उनके चाचा का परिवार उन्हें बारिश में फंसे देखा, लेकिन कार के दरवाजे बंद कर चले गए. अमाल ने कहा, “उनकी गाड़ी मेरे ठीक सामने थी, मैंने देखा कि उन्होंने दरवाजे लॉक कर लिए. वे मुझे सड़क पर मैनहोल के पास छोड़कर निकल गए. मेरे पिता के एक दोस्त की पत्नी ने मुझे देखा, अपनी कार में बैठाया और सुरक्षित घर पहुंचाया.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Latest Update, Bigg Boss 19 Anu Malik, Anu Mallik, Amaal Malik
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com