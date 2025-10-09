अमाल मलिक कर रहे हैं चाचा अनु मलिक को बदनाम करने की कोशिश! बिग बॉस में फैला रहे झूठ?

‘बिग बॉस 19' में कंटेस्टेंट अमाल मलिक ने कई मौकों पर अपने चाचा अनु मलिक पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके पिता डब्बू मलिक के संगीत सफर को नुकसान पहुंचाया. एक एपिसोड में अमाल ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया था, जिसमें 2005 की तेज बारिश के दौरान वे फंस गए थे और उनके चाचा ने कार का शीशा बंद कर उन्हें अनदेखा कर दिया. अब अनु मलिक ने इन दावों पर खुलकर बात की है. उन्होंने साफ कहा कि हजारों बार दोहराने से कोई झूठ सच्चाई नहीं बन जाता.

अनु मलिक का अमाल के दावों पर बयान

हिन्दुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में अनु मलिक ने कहा, “हजारों बार दोहराया गया झूठ कभी सच नहीं बन सकता. कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा हर छोटी-बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देकर व्यर्थ नहीं कर सकता.”

पिता की सीख का जिक्र

अनु ने आगे अपने पिता सरदार मलिक की सलाह का हवाला दिया. उन्होंने बताया, “मेरे पिता हमेशा कहते थे कि दिमाग में कभी नेगेटिविटी या जहर न आने दें. अगर ऐसा हुआ तो आप कभी अच्छे संगीतकार नहीं बन पाएंगे. लोग आपको ठेस पहुंचा सकते हैं लेकिन आपका टैलेंट आपका अपना है, उसे कोई छीन नहीं सकता. मैं अपने पियानो पर बैठता हूं, नई धुनें रचता हूं, और यही मेरी दुनिया है.”

अमाल का पुराना किस्सा

बता दें कि अमाल ने शो में शेयर किया था कि जब वे सात साल के थे, तो एक बारिश भरी शाम में वे बुरी तरह फंस गए थे. पानी उनकी छाती तक पहुंच चुका था. उनके चाचा का परिवार उन्हें बारिश में फंसे देखा, लेकिन कार के दरवाजे बंद कर चले गए. अमाल ने कहा, “उनकी गाड़ी मेरे ठीक सामने थी, मैंने देखा कि उन्होंने दरवाजे लॉक कर लिए. वे मुझे सड़क पर मैनहोल के पास छोड़कर निकल गए. मेरे पिता के एक दोस्त की पत्नी ने मुझे देखा, अपनी कार में बैठाया और सुरक्षित घर पहुंचाया.”