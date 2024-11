साउथ के इस सुपरस्टार के दीवाने हैं अल्लू अर्जुन, हर फिल्म का देखा करते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इशारे से बताया नाम

साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर आ चुका है और फैंस इसे देखने के लिए बेताब हैं. आपको बता दें कि पुष्पा पार्ट वन ने धमाकेदार सफलता हासिल की थी और इसके बाद पुष्पा के नाम से मशहूर हो चुके अल्लू अर्जुन के फैंस अब पार्ट 2 को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. पुष्पा 2 में भी अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना की जोड़ी है. ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब अल्लू अर्जुन से उनके फेवरेट स्टार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने महज इशारा करके ही दुनिया को बता दिया कि वो किसके फैन हैं.

