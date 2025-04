आलिया भट्ट को माधुरी दीक्षित की बेटी क्यों कह रहे हैं इंटरनेट यूजर्स ? धकधक गर्ल से कहां से जुड़ गया ये कनेक्शन ?

अभिनेता आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का लेटेस्ट ऐड इंटरनेट पर काफी चर्चा में है. फैन्स आलिया भट्ट की तुलना माधुरी दीक्षित से कर रहे हैं. इतना ही नहीं लोग उन्हें छोटी माधुरी और माधुरी दीक्षित की बेटी तक कह रहे हैं. इस टीवी कमर्शियल में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट दोनों ही 90 के दशक के हीरो और हीरोइन की तरह एक ट्यून पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. कई यूजर्स ने एक्स पर कमेंट किया. इनमें से एक ने लिखा, "आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित के बीच अलग ही सिमिलैरिटी दिख रही हैं." एक ने लिखा, "रणबीर कपूर का बचपन का क्रश माधुरी दीक्षित थीं, इसलिए उन्होंने आलिया भट्ट से शादी की. जो उनकी अनऑफीशियल बेटी हैं." एक ने लिखा, "बहुत करीब है, नई माधुरी दीक्षित का स्वागत है!"

ranbir kapoor's childhood crush was madhuri dixit so, he married alia bhatt ; her unofficial daughter. pic.twitter.com/abCKZ8BoaE