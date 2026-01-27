धुरंधर की कामयाबी के कारण हुई थी बॉर्डर 2 में अक्षय खन्ना की एंट्री? मेकर्स बोले- हमने धुरंधर की रिलीज के बाद इस सीन को शूट किया

23 जनवरी को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 हिंदी में रिलीज हो गई है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान पांडे को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं इसका असर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसे कैमियो भी देखने को मिले, जिसने 28 साल पुरानी गदर की यादों को ताजा कर दिया. दरअसल, फिल्म के अंत में क्रेडिट सीक्वेंस में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर और सुदेश बैरी की झलक देखने को मिली.

यह वो लोग हैं, जिन्होंने बॉर्डर में मारे गए सैनिक के किरदार निभाए थे. इस सीन को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है. हालांकि पिछले दिनों धुरंधर की सक्सेस के बाद लोगों के मन में सवाल था कि बॉर्डर 2 में कैमियो के लिए अक्षय खन्ना तैयार होंगे या नहीं. लेकिन मेकर्स की तरफ से यह कभी कंफर्म नहीं किया गया. लेकिन अब वायरल वीडियो में एंड क्रेडिट सीन में सनी देओल का कैरेक्टर फतेह सिंह कलेर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते दिख रहे हैं, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म में अपनी जान कुर्बान कर दी थी.

जबकि हाल ही में बॉर्डर 2 के मेकर्स ने बताया कि ट्रिब्यूट सीन हमेशा से ही स्क्रिप्ट का हिस्सा था और धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना के किरदार में लोगों की दोबारा दिलचस्पी का फायदा उठाने के लिए इसे आखिरी मिनट में नहीं जोड़ा गया था. न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बॉर्डर 2 के को प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा, आप ऐसे एक फिल्म नहीं बना सकते. यह स्क्रिप्ट में था. यहां तक कि हमने धुरंधर की रिलीज के बाद इस सीन को शूट किया. फिल्म और अक्षय को लेकर पहले से ही क्रेज था, लेकिन हमने कभी इसका फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा. स्क्रिप्ट में इसकी जरूरत नहीं थी. ऐसा नहीं है कि धुरंधर के रिलीज होने के बाद हमने उसे जोड़ा हो."

बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने भी हाल ही में कुछ मीडिया पोर्टल से बातचीत में कहा, हमने 10-11 दिसंबर को अक्षय के सीन को बॉर्डर 2 में शूट किया था. वह शुरुआत से ही फिल्म की कहानी का हिस्सा थे. और वो लोग, और जो लोग फिल्म खत्म होने के बाद भी रुके रहेंगे, उन्हें गोल्डन नगेट मिलेगा."