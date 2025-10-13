अक्षय कुमार बोले, “फैशन का बिजनेस, फिल्मों से कई गुना बड़ा है”

अक्षय कुमार ने अपने दिलचस्प और हल्के-फुल्के अंदाज में फैशन की दुनिया पर ऐसी बातें कही, जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया. फैशन इन्वेस्टमेंट फंड (FIF) के एक इवेंट में अक्षय ने कहा कि उनके घर में तो सबको फैशन का बड़ा शौक है. मां-बाप से लेकर बीवी तक लेकिन वो खुद बहुत सिंपल हैं. “मेरा परिवार फैशन में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन मैं अपने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट में ही खुश हूं. ट्रैक पैंट पहन लूं तो और भी मजा आता है.” अक्षय ने हंसते हुए कहा.

उन्होंने आगे कहा कि फैशन की दुनिया सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बल्कि इसमें जबरदस्त टैलेंट और मेहनत छिपी है. “मुझे फैशन की दुनिया में जो चीज सबसे दिलचस्प लगती है, वो है बिजनेस ऑफ फैशन.” उन्होंने बताया.

फिर अक्षय ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा साझा किया, “आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन भारत में फैशन इंडस्ट्री का सालाना कारोबार करीब 9 लाख करोड़ रुपये का है. वहीं हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, भोजपुरी सब मिलाकर — करीब 15 हजार करोड़ रुपये की है.”

अक्षय ने मुस्कराते हुए कहा, “मतलब करण जौहर साहब जो करते हैं, उससे कई गुना बड़ा काम मनीष मल्होत्रा जी कर रहे हैं. उन्हें बधाई.” इसके बाद उन्होंने मनीष मल्होत्रा के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए माहौल हल्का कर दिया. “जब से मैं तुझे जानता हूं, तू स्ट्रगल कर रहा है. करीब 40 साल से जानता हूं, और आज भी स्ट्रगल कर रहा है,” और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा.

अक्षय ने बताया कि FIF में उन्हें इन्वेस्टर बनने का मौका मिला है. “ये प्लेटफॉर्म फैशन ब्रांड्स को ग्रो करने का शानदार मौका देता है. हम यहां एक ब्रांड की जर्नी को ‘स्टार्ट टू फ्यूचर सक्सेस' तक लेकर जाते हैं और इसी जर्नी का पहला कदम है ‘Pitch to Get Rich' — जो अपने आप में एक यूनिक शो है.”

अक्षय के इस बयान से साफ है कि वो सिर्फ सिनेमा के नहीं, बल्कि फैशन और बिजनेस की दुनिया में भी गहरी समझ रखते हैं और अपने चिर-परिचित स्टाइल में हर बात को दिल से कहते हैं.