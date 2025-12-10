Dhurandhar Review: अक्षय कुमार ने किया धुरंधर का रिव्यू, रणवीर सिंह की फिल्म के लिए कह डाली ये बात

Dhurandhar Review: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों सिनेमाघरों में खूब पसंद की जा रही है. फिल्म की कहानी और एक्शन दर्शकों के दिलों को जीत रहा है. वहीं फिल्मी सितारे भी 'धुरंधर' को लेकर अपनी राय दे रहे हैं. अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी रिव्यू दिया है. बॉलीवूड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने आदि धर की नई फिल्म 'धुरंधर' को सराहते हुए इसे 'दिल दहला देने वाली' कहानी करार दिया है.

अक्षय कुमार ने किया धुरंधर का रिव्यू

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने निर्देशक आदित्य धर की तारीफ की और कहा कि ऐसी कठोर शैली वाली कहानियां देश को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं. अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा है, "धुरंधर देखी और पूरी तरह से प्रभावित हो गया. क्या रोमांचक कहानी है और आदित्य धर आपने इसे बखूबी निभाया है. हमें अपनी कहानियों को ढंके की चोट के साथ कहना चाहिए और मैं खुश हूं कि दर्शक फिल्म को वह प्यार दे रहे हैं जो वह डिजर्व करती है." सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. कई सोशल मीडिया पर यूजर पोस्ट को पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है.

Watched Dhurandhar and I'm blown away. What a gripping tale and you've simply nailed it @AdityaDharFilms . We need our stories to be told in a hard-hitting way and I'm so glad the audiences are giving the film all the love it deserves. 👏🏻👏🏻👏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 10, 2025

धुरंधर ने अब तक कितने रुपये कमाए

आपको बता दें कि 'धुरंधर' को पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे दिन 'धुरंधर' की कमाई 33.10 करोड़ रुपये रही. वहीं चौथे दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने 44.80 कमाए. पांचवें दिन 'धुरंधर' की कमाई 28.60 करोड़ रुपये रही है. वहीं कई ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह फिल्म आने वाले दिनों में और अच्छी कमाई कर सकती है.

