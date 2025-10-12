जिस गाने पर कभी अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी के साथ किया था डांस, उसी गाने पर 31 साल बाद खिलाड़ी कुमार ने...

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस एली अवराम इन दिनों काफी चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में परफॉर्म किया, जिसे लेकर वह काफी एक्साइटेड नजर आईं. यह परफॉर्मेंस उनके लिए कई मायनों में खास रहा. एली ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि यह उनका पहला फिल्मफेयर परफॉर्मेंस था और इस मौके पर उन्हें इतने बड़े स्टार के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला, जो उनके लिए एक बड़ा सपना सच होने जैसा था. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा बॉलीवुड गाने 'चुरा के दिल मेरा' पर डांस किया और यह अनुभव उनके लिए बेहद यादगार बन गया.

एली ने इस मौके पर गुजरात को भी धन्यवाद कहा, जहां इस बार फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया. उन्होंने कहा, "मैं इस अनुभव से बेहद खुश हूं और गुजरात की मेहमान नवाजी के लिए आभारी हूं."

परफॉर्मेंस के अलावा एली ने आईएएनएस से हाल ही में एक किताब के लॉन्च इवेंट के दौरान अपनी फिटनेस और मानसिक शांति को लेकर भी कुछ अहम बातें साझा कीं. उन्होंने बताया, "मैं अपने दिन की शुरुआत रोजाना 30 मिनट के मेडिटेशन से करती हूं. जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती, तो उस दिन कुछ अलग और असंतुलित सा महसूस होता रहता है. यह मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है."

एली ने अब अपने वर्कआउट में हैवी वेट ट्रेनिंग भी शामिल कर ली है. उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को मजबूत बनाना जरूरी हो जाता है और खासकर महिलाओं के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है.

एली का मानना है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि वह ध्यान लगाने और वेट ट्रेनिंग के साथ-साथ योग और हल्की-फुल्की बॉडी वेट एक्सरसाइज भी करती हैं. इससे उन्हें न केवल शरीर को फिट रखने में मदद मिलती है, बल्कि मानसिक रूप से भी शांति और संतुलन बना रहता है.

उनके अनुसार, योग केवल एक फिटनेस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह अंदरूनी शांति और मानसिक ताजगी देने का जरिया भी है. उनके लिए योग एक गहरा अनुभव है, जो उन्हें खुद से जुड़ने में मदद करता है.