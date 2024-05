अखंडा एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण ने बीच इवेंट में एक्ट्रेस को गुस्से में दिया धक्का, वीडियो हुआ वायरल तो लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

साउथ के सुपरस्टार और अखंडा एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण बुधवार के बाद से सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिसके बाद से हर कोई उन पर भड़कता हुआ ही नजर आ रहा है. जी हां सोशल मीडिया पर नंदमुरी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. नंदमुरी बुधवार की शाम को एक्ट्रेस अंजलि की आने वाली फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी के प्री-रिलीज इवेंट में गए थे. जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया की उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

अंजलि को दिया धक्का

नंदमुरी जब फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टारकास्ट के साथ स्टेज पर पहुंचे तो सभी एक लाइन से खड़े हो रहे थे. इसी बीच आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अंजलि को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिरते-गिरते बचीं. अंजिल के साथ मौजूद वहां बाकी स्टार्स ये देखकर चौंक गए. हालांकि अंजलि ने जोर-जोर से हंसकर बात को टाल दिया. उन्होंने नंदमुरी की हरकत को वहां पर संभाल लिया.

The most uncouth fellow... Sadly women actors have to put up and pretend to laugh it off fearing loss of opportunities. And he is a lawmaker too. The reaction of the crowd tells everything about the Telugu society https://t.co/IiVKrlNjF6