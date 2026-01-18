विज्ञापन

धुरंधर 2 और टॉक्सिक से डरे अजय देवगन! तारीख आगे बढ़ाकर धमाल 4 की रिलीज डेट की कंफर्म  

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी हाल ही में मेकर्स ने फैंस के साथ शेयर की है. 

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर 2 और टॉक्सिक से डरे अजय देवगन! तारीख आगे बढ़ाकर धमाल 4 की रिलीज डेट की कंफर्म  
धुरंधर 2 और टॉक्सिक से डरकर अजय देवगन की धमाल 4 की बदली रिलीज डेट!
नई दिल्ली:

बॉक्स ऑफिस पर अप्रैल का महीना जबरदस्त होने वाला है क्योंकि 19 अप्रैल को एक नहीं बल्कि दो मचअवेटेड फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसमें पहली रणवीर सिंह की धुरंधर 2 है, जिसका पहला पार्ट 44 दिन बाद भी खूब कमाई कर रहा है. वहीं दूसरी फिल्म साउथ के सुपरस्टार यश की टॉक्सिक है, जो केजीएफ और केजीएफ 2 जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. वहीं इसका असर बॉक्स ऑफिस पर जरुर देखने को मिलेगा. इसके चलते मेकर्स भी इन दो फिल्मों से टक्कर लेने से दूर भाग रहे हैं. इसी बीच अजय देवगन ने अपनी मचअवेटेड फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जो कि अप्रैल या मई नहीं सीधा जून की है. 

धमाल 4 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धमाल-4' सिनेमाघरों में जल्द ही धमाल मचाने को तैयार है. फिल्म के मेकर्स ने मजेदार अंदाज में फिल्म की रिलीज डेट पर बदलाव की जानकारी दी. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार पोस्टर शेयर किया. इस पोस्टर में रिलीज की जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि 12 जून को फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज होगी. उन्होंने पोस्टर शेयर कर कैप्शन दिया, "जल्दी बता रहे हैं, फिर धमाल मचाने भी तो जाना है."

ईद पर रिलीज होने वाली थी धमाल 4

पोस्ट देखने के बाद फैंस इसके रिलीज को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. साथ ही, कुछ यूजर फिल्म की रिलीज डेट के बदलाव का कारण यश फिल्म टॉक्सिक को बता रहे हैं. बता दें कि फिल्म 'धमाल 4' भी ईद के अवसर पर ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने कुछ वजह से इसकी रिलीज में बदलाव किया है, जिसका कारण फैंस 'धुरंधर 2' और यश अभिनीत 'टॉक्सिक' बता रहे हैं.

टॉक्सिक और धुरंधर 2 होगी ईद पर रिलीज

ईद के मौके पर धुरंधर 2 और 'टॉक्सिक' रिलीज होनी हैं. वहीं, यश के फैंस का फैनबेस काफी मजबूत है और कई समय से फैंस उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, ईद के मौके पर धुरंधर 2 के रिलीज का ऐलान भी मेकर्स कर चुके हैं. ऐसे में धमाल 4 के रिलीज होने पर फिल्म को काफी नुकसान हो सकता है. 

धमाल 4 के बारे में 

इस फिल्म में अजय देवगन के साथ-साथ संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे शानदार कलाकार शामिल हैं. इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म को टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है और इसका निर्माण अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक मिलकर कर रहे हैं. धमाल फ्रैंचाइजी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने ही किया था. इस फिल्म में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी जैसे सितारे थे. इसके बाद 2011 में डबल धमाल और फिर टोटल धमाल रिलीज हुई. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajay Devgn, Dhamaal 4, Dhurandhar 2, Toxic, Dhamaal 4 Release Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com