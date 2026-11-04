लक्ष्मण ने छुए हनुमान के पैर, 'रामायण' की स्क्रीनिंग से सनी देओल और रवि दुबे का वीडियो वायरल

'रामायण' के मेकर्स ने मुंबई में फिल्म की कास्ट और क्रू के लिए एक शानदार स्क्रीनिंग रखी. इस प्रीमियर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू कपूर, विवेक ओबेरॉय अपने परिवार के साथ, कुणाल कपूर, सनी देओल, रवि दुबे अपनी पत्नी सरगुन मेहता के साथ और रकुल प्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी के साथ शामिल हुए. स्क्रीनिंग का एक 'रेड-कार्पेट' वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में सनी देओल रेड कार्पेट पर फोटोग्राफर्स के लिए पोज देते दिख रहे हैं. इसी बीच, रवि दुबे अचानक उनके पैर छू लेते हैं. सनी देओल उन्हें देखते ही गले लगा लेते हैं. रेड कार्पेट पर उनके पास ही कुणाल कपूर भी खड़े नजर आते हैं, जो फिल्म में इंद्र देव का किरदार निभा रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर लोग रवि दुबे की तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा, "वह बहुत ही सच्चे इंसान हैं."

एक और यूजर ने लिखा, "वह सच में बहुत नेक इंसान हैं... अंदर की खबर है कि लोगों को उनकी परफॉरमेंस बहुत पसंद आई है. अब तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग जाएगी. उनका यह बर्ताव बहुत अच्छा था." इस वीडियो में रवि दुबे अपनी पत्नी सरगुन मेहता का हाथ थामे वेन्यू पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं. प्रखर गुप्ता से बातचीत में, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताया, "जब हमने 6-7 साल पहले इसे बनाने की शुरुआत की थी, तो लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि भारत में इस स्तर की कोई फिल्म नहीं बनी है. आसान शब्दों में कहें तो, दोनों भागों को मिलाकर इसका बजट लगभग 500 मिलियन डॉलर 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा."

उन्होंने आगे कहा, "हम दुनिया के सबसे महान महाकाव्य पर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में देखा जाना चाहिए. मुझे लगता है कि हम इसे हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और कुशलता से कर रहे हैं. हम गैर-जिम्मेदाराना काम नहीं कर रहे हैं. हम बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं." यह फिल्म दो भागों में रिलीज होगी. पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दिवाली से ठीक पहले दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में आएगा. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं.

