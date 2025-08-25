17 साल बड़े हीरो के साथ ये फिल्म नहीं करना चाहती थीं ऐश्वर्या राय, ना छोड़ी होती जिद तो हाथ से निकल जाती ये ब्लॉकबस्टर

सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक एक्शन ड्रामा 'हमारा दिल आपके पास है' ने 24 अगस्त को 25 साल पूरे कर लिए. इस मौके पर फिल्म के लीड एक्टर अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़ी यादें शेयर कीं, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे ऐश्वर्या राय शुरुआती डाउट्स और लास्ट मोमेंट कनफ्यूजन के बावजूद फिल्म का हिस्सा बनीं. ऐश्वर्या राय और सतीश कौशिक के साथ तस्वीरों का एक कोलाज पोस्ट करते हुए, अनिल ने एक इमोशनल नोट लिखा, "'हमारा दिल आपके पास है' के 25 साल पूरे होने पर, मेरा दिल मेरे सबसे प्यारे दोस्त सतीश कौशिक की यादों से भर गया है. मुझे आज भी याद है कि ऐश्वर्या कैसे इस खास सफर का हिस्सा बनीं. जब हम 'ताल' की शूटिंग कर रहे थे, तो मैं उनके कमाल के टैलेंट से इम्प्रेस हुआ और मैंने नायडू साहब और सतीश जी को उनका नाम सजेस्ट किया. पहले तो कुछ डाउट थे, लेकिन जब सतीश ने उन्हें सेट पर देखा, तो वे मान गए."

उन्होंने आगे बताया कि कैसे ऐश्वर्या शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले इस प्रोजेक्ट से लगभग हट गई थीं. विडंबना यह है कि शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले, ऐश्वर्या कुछ परेशान थीं और लगभग फिल्म छोड़ने ही वाली थीं. सतीश और मैं उनके घर गए, दिल खोलकर बातचीत की और शुक्र है कि उन्होंने फिल्म में बने रहने का फैसला किया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उनका काम शानदार था जिसे फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों, दोनों ने पसंद किया. उन यादों के लिए, हमारे क्रिएट किए गए जादू के लिए, और अपने दोस्त सतीश के लिए, जिन्हें मैं हर दिन बहुत याद करता हूं, आभारी हूं. #हमारादिलआपकेपासहै.

Looking back at Hamara Dil Aapke Paas Hai as it completes 25 years, my heart is filled with memories of my dearest friend Satish Kaushik❤️ I still remember how Aishwarya became a part of this special journey. While we were shooting Taal, I was struck by her incredible talent and… pic.twitter.com/urzRcZ3LIa — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 24, 2025

2000 में रिलीज हुई इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे, पुरु राज कुमार, मुकेश ऋषि, अनुपम खेर और जॉनी लीवर भी थे. फिल्म की कहानी प्रीति (ऐश्वर्या राय) की है, जो यौन उत्पीड़न के बाद समाज से बहिष्कृत एक महिला है, जिसे अविनाश (अनिल कपूर) के जरिए ताकत और सम्मान मिलता है, जो एक दयालु व्यक्ति है जो सामाजिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ उसका साथ देता है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय आखिरी बार मणिरत्नम की 'पोन्नियिन सेलवन II' में नजर आई थीं, जिसने दुनिया भर में 344 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. उन्होंने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है. वहीं, अनिल कपूर, यशराज फिल्म्स की जासूसी दुनिया पर आधारित 'अल्फा' में आलिया भट्ट, शरवरी और बॉबी देओल के साथ नजर आएंगे. यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.