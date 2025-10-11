दूरदर्शन पर आएगी AI महाभारत, मेकर्स ने जारी किया ट्रेलर, फैंस कहेंगे यादें ताजा हो गईं

दूरदर्शन पर एक बार फिर महाभारत देखने के लिए तैयार हो जाइए. लेकिन इस बार कुछ नया होगा. दरअसल, कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के हिस्ट्रीवर्स ने एआई सक्षम महाभारत का ट्रेलर जारी किया, जो दर्शकों को यह दिखाता है कि भारत के सबसे पूजनीय महाकाव्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति से किस प्रकार एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है. यह महाभारत सबसे पहले 25 अक्टूबर 2025 को WAVES OTT पर एक्सक्लूसिव रूप से प्रीमियर होगा और उसके बाद 2 नवम्बर 2025 से प्रत्येक रविवार सुबह 11:00 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा. ट्रेलर में कालजयी कथावाचन और डिजिटल नवाचार का अद्वितीय संगम दिखाया गया है, जो महाभारत की भव्यता और भावनाओं को पहले से कहीं अधिक जीवंत बना देता है.

कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के फाउंडर एवं ग्रुप सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, “हममें से कई लोगों के लिए बचपन में टीवी पर महाभारत देखना खास यादों का हिस्सा था. वे रविवार की सुबहें कुछ अलग मायने रखती थीं. एआई सक्षम महाभारत के जरिए हम उस याद को फिर से जीवित करना चाहते थे, लेकिन साथ ही इसे आज के समय के लिए ताज़ा और प्रासंगिक भी बनाना चाहते थे. यह ट्रेलर आने वाले समय की सिर्फ एक झलक है. इसमें भावनाएं हैं, भव्यता है, और इसे बड़े ध्यान से गढ़ा गया है. हमने कोशिश की है कि जो चीज़ें इस कहानी को कालजयी बनाती हैं, उन्हें बनाए रखें और तकनीक की मदद से इसके नए पहलू सामने लाएं.”

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, “प्रसार भारती में हम हमेशा ऐसी कहानियों की शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो लोगों को एक साथ जोड़ती हैं. एआई सक्षम महाभारत इस बात का शानदार उदाहरण है कि परंपरा और तकनीक कैसे साथ-साथ चल सकते हैं. यह उत्साहजनक है कि इस तरह के महाकाव्य को डिजिटल युग के लिए दोबारा रचा जा रहा है, जबकि इसकी जड़ों के प्रति सच्चे भी बने रहते हैं. यही वह नवाचार है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखेगा।”

बता दें कि एआई महाभारत दर्शकों के लिए 25 अक्टूबर 2025 से WAVES OTT पर और 2 नवम्बर 2025 से दूरदर्शन पर उपलब्ध होगा.