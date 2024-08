अदिवी शेष ने मनाया गुडाचारी के 6 साल पूरे होने का जश्न, G2 से शेयर किए स्टनिंग लुक्स

प्रशंसित अभिनेता और फिल्म निर्माता अदीवी शेष ने अपने फैन्स के लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट की हैं. उन्होंने ट्विटर पर अपनी ग्राउंडब्रेकिंग स्पाई थ्रिलर, गुडाचारी के 6 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए फैन्स को एक शानदार सरप्राइज दिया. ये एलान आज तक के सबसे धमाकेदार घोषणाओं में से एक है. दरअसल ओरिजिनल फिल्म की सफलता को देखते हुए, G2 इस फ्रैंचाइज़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता है. इसकी 40% शूटिंग पूरी हो चुकी है और मेकर्स ने 6 स्टाइलिश पल जारी किए हैं, जो फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय स्तर और सोफेस्टिकेशन को हाईलाइट करते हैं. ये झलकियां दिखाती है कि G2 एक स्पाई थ्रिलर के रूप में सामने आएगी जो न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवर पर भी अलग है.

G2 की ग्रैंड रिलीज 2025 के सेकेन्ड हाफ में होने वाली है और ये फिल्म सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे यह व्यापक और विविध दर्शकों तक पहुंचेगी. इस फिल्म का निर्देशन विनय सिरिगिनीदी ने किया हैं, जिन्होंने लीड एक्टर अदीवी शेष के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा भी है. मेकर्स शैली के प्रति सच्चे रहने के लिए समर्पित हैं, जो विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के दर्शकों की संवेदनाओं को पूरा करने वाला एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करते हैं.

No matter the odds, take the shot when the moment calls.



2nd of the 6 #MomentsofG2#G2 #Goodachari2 pic.twitter.com/NehgBw9coB — Adivi Sesh (@AdiviSesh) August 3, 2024

इसके बारे में बात करते हुए, अदीवी शेष ने कहा, "गुडाचारी कई कारणों से एक खास फिल्म है. इस फिल्म की विरासत समय के साथ और भी बड़ी हो गई है. पिछले 6 सालों में ऐसा एक भी हफ्ता नहीं गया जब मैंने गुडाचारी के लिए तारीफ न सुनी हो. जी2 और भी बड़ी होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकिन इंडियन इमोशन्स के साथ. गुडाचारी के सभी फैन्स के लिए, जी2 एक शानदार विजुअल ट्रीट होगी. देखते रहिए..."

निर्देशक विनय सिरिगिनीदी ने कहा, "हम अभी तक प्रोडक्शन का लगभग 40% पूरा कर चुके है, और जो कुछ हमने अब तक कैप्चर किया है उसकी क्वालिटी और एनर्जी को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड हूं. हमारा अप्रोच पूरी तरह से एक विजुअली रूप से शानदार दुनिया बनाने पर केंद्रित है. रोमांचकारी सेट्स से लेकर गतिशील एक्शन सीन्स तक, हर एलिमेंट दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां दांव जितना हो सके उतना ऊंचा है. मैं एक्शन ड्रामा शैली के सभी फैन्स से वादा कर सकता हूं कि यह फिल्म एक ऐसा अनुभव होगी जिस पर उन्हें गर्व होगा".

निर्माता टीजी विश्व प्रसाद ने कहा, "आज हम "गुडाचारी" की छठी सालगिरह मना रहे हैं, जो पीपल मीडिया फैक्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई. हमें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि "गुडाचारी 2" की शूटिंग अच्छी चल रही है और अब तक 40% शूटिंग पूरी हो चुकी है. हमारी टीम इस सीक्वेल को ऑडियंस एक्सपेक्टेशन से आगे ले जाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है. हमने हाल ही में एक भव्य फाइट सीक्वेंस शूट किया है, जिसकी लागत अकेले ही "गुडाचारी" के पूरे बजट के बराबर है. गुडाचारी 2" का लक्ष्य अपने भव्य पैमाने और महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ नए बेंचमार्क सेट करना है. हम प्रशंसकों और दर्शकों को क्वालिटी एक्सपीरियंस देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. हमें पूरा विश्वास है कि अदिवी शेष की परफॉर्मेंस और हमारी टीम का डेडिकेशन दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आएगी. एजेंट 116 एक अंतरराष्ट्रीय मिशन पर लौटता है, और ये एक थ्रिलिंग एडवेंचर का वादा करता है, जो पहले कभी नहीं देखा गया है".

को-प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने कहा, "जी2 हमारी सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है. शेष, विनय और टीम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. स्क्रिप्ट भव्यता की मांग करती है और हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे इस फिल्म को एक विजुअल मार्वेल बनाने में. हमने अभी-अभी एक एक्शन सीक्वेंस पूरा किया है. उस एक सीक्वेंस का बजट गुडाचारी के पूरे बजट से भी ज़्यादा है. यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है".

पहली फिल्म ‘गुडाचारी' की घटनाओं के छह साल बाद सेट की गई, G2 कहानी में एक नया अध्याय पेश करती है. इस बार एजेंट गोपी एक अंतरराष्ट्रीय मिशन पर है, जो उसके अतीत से जुड़ी कई सच्चाइयों को उजागर करती है. G2 में देशभक्ति और बलिदान को एक थ्रिलिंग नजारे के रूप में एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स है. इस फिल्म के एक्शन सीन्स दुनियाभर के 5 देशों में शूट किए गए है.

G2 के पीछे की टीम एक ऐसी रोमांचक स्पाई थ्रिलर बनाने के लिए कमिटेड है, जो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हो. यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिल्म सस्पेंस और हाई-स्टेक ड्रामा से भरपूर एक रोमांचक अनुभव दे, हर एक डिटेल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. इसका मकसद एक ऐसी रोमांचक फिल्म बनाना है, जो दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आए.