संजीव कुमार से किया शादी के लिए प्रपोज, रिजेक्ट हुईं तो शोले के ठाकुर की तरह नहीं की शादी, देखें तस्वीरें

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म ‘शोले' सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन है, जिसे लोग आज भी उतनी ही दिलचस्पी से देखते हैं जितनी रिलीज़ के वक्त देखी थी. इस फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी . फिर चाहे वो जय-वीरू की दोस्ती हो, बसंती की चंचलता या ठाकुर की गंभीरता. लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी उस एक्ट्रेस से भी जुड़ी है जिन्होंने असल ज़िंदगी में ठाकुर यानी संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर उन्हें इंकार झेलना पड़ा था. अब इन दोनों की पुरानी तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं.

जिस अभिनेत्री ने संजीव कुमार से शादी करने की इच्छा जताई थी, उनका नाम सुलक्षणा पंडित था. बता दें, वह 70 से 80 के दशक की प्रसिद्ध सिंगर और एक्ट्रेस थी. बताया जाता है, उन्हें संजीव कुमार से एकतरफा प्रेम था.

सुलक्षणा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली है. बता दें, उनके चाचा जसराज एक शास्त्रीय संगीतकार थे, जिन्हें 'पद्मश्री पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है.

उनके घर में संगीत का माहौल रहता था, ऐसे में सुलक्षणा ने भी 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था. बता दें, उन्हें शास्त्रीय संगीत की काफी अच्छी- खासी पहचान है.

सुलक्षणा ने लता मंगेशकर के साथ 'सात संमदर पार' गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुलक्षणा संजीव कुमार के प्यार में पड़ गई थी, उन्हें उनसे एकतरफा प्यार था.

बता दें, उन्होंने संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन उस समय संजीव हेमा मालिनी के प्यार में थे और उनसे शादी करना चाहते हैं, पर ऐसा हो न सका. जिसके बाद सुलक्षणा और संजीव कुमार, दोनों की ही प्रेम कहानी अधूरी रह गई और दोनों ने ही कभी शादी नहीं की.