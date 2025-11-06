विज्ञापन

संजीव कुमार से किया शादी के लिए प्रपोज, रिजेक्ट हुईं तो शोले के ठाकुर की तरह नहीं की शादी, देखें तस्वीरें

आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने फिल्म शोले के ठाकुर को शादी के लिए प्रपोज किया था, फिर जिंदगीभर शादी नहीं की.

Read Time: 2 mins
Share
संजीव कुमार से किया शादी के लिए प्रपोज, रिजेक्ट हुईं तो शोले के ठाकुर की तरह नहीं की शादी, देखें तस्वीरें
संजीव कुमार से एकतरफा प्यार करने लगी थी ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म ‘शोले' सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन है, जिसे लोग आज भी उतनी ही दिलचस्पी से देखते हैं जितनी रिलीज़ के वक्त देखी थी. इस फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी . फिर चाहे वो जय-वीरू की दोस्ती हो, बसंती की चंचलता या ठाकुर की गंभीरता. लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी उस एक्ट्रेस से भी जुड़ी है जिन्होंने असल ज़िंदगी में ठाकुर यानी संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज किया था, मगर उन्हें इंकार झेलना पड़ा था. अब इन दोनों की पुरानी तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं.

जिस अभिनेत्री ने संजीव कुमार से शादी करने की इच्छा जताई थी, उनका नाम सुलक्षणा पंडित था. बता दें, वह 70 से 80 के दशक की प्रसिद्ध सिंगर और एक्ट्रेस थी. बताया जाता है, उन्हें संजीव कुमार से एकतरफा प्रेम था.

Latest and Breaking News on NDTV

सुलक्षणा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली है. बता दें, उनके चाचा जसराज एक शास्त्रीय संगीतकार थे, जिन्हें 'पद्मश्री पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है.

Latest and Breaking News on NDTV

उनके घर में संगीत का माहौल रहता था, ऐसे में सुलक्षणा ने भी 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था. बता दें, उन्हें शास्त्रीय संगीत की काफी अच्छी- खासी पहचान है.

Latest and Breaking News on NDTV

सुलक्षणा ने लता मंगेशकर के साथ 'सात संमदर पार' गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी.

Latest and Breaking News on NDTV

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुलक्षणा संजीव कुमार के प्यार में पड़ गई थी, उन्हें उनसे एकतरफा प्यार था.

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें, उन्होंने संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन उस समय संजीव हेमा मालिनी के प्यार में थे और उनसे शादी करना चाहते हैं, पर ऐसा हो न सका. जिसके बाद सुलक्षणा और संजीव कुमार, दोनों की ही प्रेम कहानी अधूरी रह गई और दोनों ने ही कभी शादी नहीं की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sulakshana Pandit, Sanjeev Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com